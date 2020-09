Idylle in Beton

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Umweltschützer demonstrieren mit Schweinswalen aus Pappe vor Beginn der Gerichtsverhandlung (Leipzig, 22.9.20)

Für die »Beltretter« ist sie die »größte Bau- und Umweltsünde Nordeuropas«. Die geplante Fehmarnbeltquerung bedrohe ein wertvolles marines Ökosystem, den Tourismus einer ganzen Region und verschlinge etliche Milliarden Euro trotz fehlenden Bedarfs, moniert die von Bewohnern der Ostseeinsel gegründete Initiative auf ihrer Webseite. Seit Dienstag wird dem Projekt ihres Anstoßes der Prozess gemacht. Bis voraussichtlich 2. Oktober befasst sich das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig mit dem wohl größten Umweltrechtsverfahren der deutschen Geschichte. Behandelt werden insgesamt neun Klagen von sieben Klägern, darunter der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), die Stadt Fehmarn und zwei dänische Reedereien.

Nach den bereits vor 25 Jahren begonnenen Planungen sollen Fehmarn und die dänische Insel Lolland mit einem gigantischen Unterseetunnel für den Auto- und Bahnverkehr verbunden werden. Dafür muss der Meeresboden auf 100 Meter Breite, 30 Meter Tiefe und einer Länge von 18 Kilometern aufgerissen und zubetoniert werden. Die Schneise würde mitten durch ein Schutzgebiet mit artenreichen Riffen und Sandbänken führen, laut Nabu »einer der letzten Rückzugsräume für Schweinswale, Seehunde, seltene Schwämme und Muscheln«. Das Vorhaben sei »völlig überdimensioniert und aus der Zeit gefallen«, erklärte der Verband in einer Pressemitteilung. Klima- und Artenkrise und das Konzept der Mobilitätswende fänden keinerlei Berücksichtigung. An Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appellierte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger, »das Projekt zu überdenken und mit seinem dänischen Kollegen neu zu verhandeln«.

Danach sieht es nicht aus. Planer und Bauherr des Tunnels sowie seiner Anbindungen ist das dänische Staatsunternehmen Femern A/S. Das Königreich will den Löwenanteil der aktuell mit rund 7,5 Milliarden Euro veranschlagten Kosten für die Querung übernehmen und vorwiegend durch Mautgebühren finanzieren. Einen Beitrag leistet auch die Europäische Union, in deren Plänen für ein transeuropäisches Fernwegenetz (TEN-V) der dann weltweit längste Absenktunnel ein »wesentliches Element der zentralen Nord-Süd-Achse zwischen Skandinavien und Mitteleuropa« sei, wie man beim Bundesverkehrsministerium erfährt. Die BRD selbst schießt – Stand heute – weitere 2,8 Milliarden Euro für die deutsche Hinterlandanbindung zu, etwa für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Puttgarden. Als beide Staaten im Jahr 2008 den Staatsvertrag zum Bau des Tunnels schlossen, war noch von 840 Millionen Euro die Rede.

Wie so oft, wenn es ums Klotzen geht, gerät die Frage nach der Sinnhaftigkeit ins Hintertreffen. Nach Nabu-Angaben wird für die Zukunft mit Verkehrsmengen von »täglich nur rund 12.000 Fahrzeugen« gerechnet. Zum Vergleich: Den Hamburger Elbtunnel passieren pro Tag 160.000 Fahrzeuge. »Angesichts der aktuellen Verkehrsprognosen ist es also fraglich, ob der Nutzen des Projektes so steigt, dass die zu erwartenden Kosten unter wirtschaftlichen Aspekten gerechtfertigt sind«, gab auch der Bundesrechnungshof in einem vor einem Jahr veröffentlichten Gutachten zu bedenken. Darin sind die fälligen Ausgaben für den deutschen Steuerzahler sogar mit 3,5 Milliarden Euro beziffert. Bei Bündnis 90/Die Grünen warnt man seither vor »einem neuen Stuttgart 21«. Trotzdem macht die Partei als Teil der Koalition mit CDU und FDP in Schleswig-Holstein mit, wenngleich als »Unschuldslamm«. Im Koalitionsvertrag von 2017 hielt man fest: »Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung des Bundes wollen wir die neuen Möglichkeiten, die mit diesem Projekt für unser Bundesland verbunden sind, nutzen.«

Eine Petition der »Beltretter« unter dem Motto »Rettet die Ostsee« haben bei change.org bis Mittwoch mehr als 210.000 Menschen unterzeichnet. Die kommende Dauerbaustelle werde weite Teile der Ostsee über Jahre eintrüben und »unvorstellbare Mengen« CO2 produzieren, schreibt Petentin Karin Neumann, die in Presen bei Puttgarden Ferienwohnungen betreibt. Fast drei Viertel der Fehmaraner seien gegen das Vorhaben, sagte sie der Tageszeitung Die Welt vom Dienstag. »Die Insel wird in Lärm und Staub ersticken. Den Tourismus wird der Tunnel viele Existenzen kosten.« Darüber hinaus wird die Artenvielfalt stark dezimiert. Nach Nabu-Kenntnissen liegen gleich vier neue Riffe »unmittelbar an oder auf der Trasse«. Im Genehmigungsverfahren hat man die einfach übersehen.