Scheitern auf ganzer Linie

picture alliance / dpa Cannabispflanzen auf einer Plantage in Israel (Archivbild)

Am Dienstag hat die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) ihren jährlich erscheinenden Bericht über das Ausmaß des Konsums illegalisierter Rauschmittel in Europa veröffentlicht. Dem Report zufolge bleibt Cannabis die am häufigsten konsumierte derartige Substanz. Zugleich habe auch die Produktion von Drogen in Europa zugenommen. So würden vermehrt »Ausgangsstoffe für Heroin, Kokain, Amphetamine und andere Drogen nach Europa eingeführt und dort in Drogenlaboren weiterverarbeitet«. Gleichzeitig seien die sichergestellten Mengen von Kokain so hoch wie zuvor, was nicht nur auf eine höhere Verfügbarkeit in Europa schließen lässt, sondern auch ein Indiz dafür ist, dass die bisherige Politik der Bundesregierung eine Ausbreitung des Kokainkonsums keineswegs verhindert hat. So nahmen Delikte rund um Kokain in der Bundesrepublik um 12,2 Prozent zu.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach für Aufsehen gesorgt, als er sich gegenüber der Welt am Sonntag für eine schrittweise Freigabe verschiedener Drogen bis hin zu Kokain stark machte. Der Bundestagsabgeordnete plädierte gegenüber der Zeitung für eine stufenweise Legalisierung. »Das sollte man schrittweise einführen, erst mit leichten und dann mit härteren Drogen. Zunächst für Cannabis und Marihuana, später vielleicht auch mit Kokain. Damit sollte man testen, wie das funktioniert«, hatte er gesagt.

Ob sich der Vorschlag Lauterbachs, der bereits seit Jahren von entsprechenden Selbsthilfeorganisationen und Fachleuten gemacht wird, schnell durchsetzen wird, ist zweifelhaft. Zu groß ist der Widerstand bei den Unionspartein und der amtierenden Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), gegen einen Kurswechsel und die damit verbundene Liberalisierung der Drogenpolitik.

So verwundert auch nicht, dass Daniela Ludwig in ihrer Reaktion auf den am Dienstag veröffentlichten Bericht der EBDD mehr staatliche Repression forderte. »Die europäischen Strafverfolgungsbehörden müssen stärker zusammenarbeiten bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die massiv Kokain nach Europa einführt und zum Teil auch hier produziert«, forderte sie. Gleichzeitig müsse klar sein, dass die »große Nachfrage nach Kokain hier in Europa« Teil des Pro­blems sei, so Ludwig in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme.

Dies sehen die meisten Experten anders. Bereits anlässlich des vom Bundeskriminalamt (BKA) vor knapp zwei Wochen veröffentlichten »Rauschgiftlageberichts 2019« hatten verschiedene Organisationen wie etwa die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) harsche Kritik an der Politik der Bundesregierung geäußert. »Die Drogenpolitik muss endlich parteiübergreifend und interdisziplinär auf neue Füße gestellt werden – Entkriminalisierung und staatliche Regulierung von Drogen, Aufklärung und Prävention sowie Schadensminimierung und Behandlung für alle müssen in den Mittelpunkt rücken«, forderte Björn Beck vom Vorstand der DAH. Selbst der Bund Deutscher Kriminalbeamter hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für eine Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten stark gemacht.

Deren Kriminalisierung sei »nicht wirkungslos – sie verursacht hohe Kosten und große menschliche und gesellschaftliche Schäden«, kritisierte Beck und verwies darauf, dass die Zahl drogenbedingter Todesfälle im letzten Jahr erneut angestiegen sei. Die 1.398 Menschen hätten »einen vermeidbaren Tod« erlitten.

Laut Recherchen der Welt am Sonntag sind allein im ersten Halbjahr 2020 bereits 662 Drogenkonsumentinnen und -konsumenten verstorben. Dies wären 13 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019.