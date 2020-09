Rechtsstaat Sachsen-Anhalt

Hendrik Schmidt/dpa/dpa-Zentralbild Polizisten im Herbst 2019 auf dem Marktplatz in Halle vor dem Neonazikader Sven Liebich (rechts auf Bus)

In einigen Behörden Sachsen-Anhalts genießen Neonazis offensichtlich Sympathien. In Halle an der Saale genehmigte die Polizeidirektion ohne Wissen der Stadtverwaltung eine rechte Kundgebung – inmitten der Gedenkveranstaltung für die Opfer des neofaschistischen Terroranschlags vor einem Jahr. Im benachbarten Merseburg musste der Chef der Ausländerbehörde seinen Hut nehmen, weil er Nazisymbolik genutzt und eine Asylsuchende belästigt haben soll.

Die Stadtverwaltung Halle ringt offenbar schon länger mit der Polizei. Letztere habe als Versammlungsbehörde immer wieder Kundgebungen des Neonazis Sven Liebich auf dem Markt genehmigt. Auf Widersprüche der Stadt sei sie teils nicht einmal eingegangen, berichtete Halles parteiloser Oberbürgermeister, Bernd Wiegand, auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Am Montag hatte die Stadt auf dem Markt eine Ausstellung anlässlich des ersten Jahrestags des rechtsterroristischen Attentats auf die Synagoge und einen Dönerimbiss eröffnet. Der Neonazi Stephan Balliet hatte am 9. Oktober 2019 »Juden töten« wollen und letztlich außerhalb der Synagoge eine 40jährige Frau und einen 20jährigen Mann erschossen, nachdem es ihm nicht gelungen war, in das Gebäude einzudringen. Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt verhandelt gegen ihn wegen zweifachen Mordes, 68fachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Volksverhetzung. Die Gedenkveranstaltung sei gerade eröffnet worden, so Wiegand, da sei der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist geführte Liebich gekommen und habe eine Kundgebung abgehalten. Die Polizeiinspektion Halle habe die Stadt nicht darüber informiert. »Das ist klar eine Verhöhnung der Opfer«, so der Oberbürgermeister.

Dabei habe man die Polizei darüber informiert, dass der Marktplatz in den nächsten Wochen vollständig belegt sei. Deshalb »stelle ich ganz deutlich die Frage: Wer ist dafür verantwortlich, dass die Polizei als Versammlungsbehörde einen Rechtsextremen zielgenau in die Ausstellung anlässlich des Jahrestags des antisemitischen Attentats stellt?« Es gehe nicht um eine Beschränkung des Versammlungsrechts, sondern um den Ort, stellte Wiegand klar. Er wolle auch klären: »Wer hat Interesse an der Missachtung des Selbstverwaltungsrechts der Stadt?«

Der Rathauschef bemängelte, dass einzig in den beiden größten Städten Sachsen-Anhalts, Halle und Magdeburg, die Polizei über Versammlungen befinde, nicht die Stadt. Die Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen habe dies längst ändern wollen. »Wir haben die Landesregierung über den Fall informiert und aufgefordert, den Koalitionsvertrag umzusetzen«, erläuterte Wiegand. Kommende Woche will der Stadtrat über eine Klage der Verwaltung gegen das Land Sachsen-Anhalt – konkret die Polizeiinspektion Halle – entscheiden. Solche Attacken seien nicht hinzunehmen, mahnte Wiegand.

Sven Liebich ist in Halle bekannt. Er tummelt sich auf Neonazikonzerten und -demonstrationen, zudem meldet er seit langem regelmäßig selbst Kundgebungen in der Stadt an. Immer wieder wurde er angezeigt. Vergangene Woche verurteilte ihn erstmals das Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, Verleumdung und Beleidigung zu elf Monaten Haft auf Bewährung und 200 Arbeitsstunden.

Im 20 Kilometer von Halle entfernten Merseburg im Saalekreis kam es vorige Woche ebenfalls zu einem Eklat. Die Kreisverwaltung entfernte den Chef der Ausländerbehörde, Jan Rosenstein, aus dem Amt. Laut Berichten regionaler Medien soll er Nazisymbole benutzt und eine Klientin seiner Behörde bedrängt haben. Die Sprecherin des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt, Cynthia Zimmermann, begrüßte die Entscheidung, kritisierte aber, die Personalie Rosenstein sei nur die Spitze eines Eisbergs. »Seit Jahren werden Geflüchtete im Saalekreis von der Behörde besonders restriktiv behandelt«, sagte sie am Mittwoch im Gespräch mit jW. Dies reiche von harten Leistungskürzungen bis hin zu überteuerten Mieten für einen Platz im Mehrbettzimmer von bis zu 500 Euro monatlich. »Das ist ein strukturelles Problem«, so Zimmermann. Sie befürchtet, »dass der Amtsenthebung keine Aufklärung folgt«.