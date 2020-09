In die erste Runde

Fabian Strauch/dpa Nicht nur aus moralischen Gründen ist es angesagt, sich mit den 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen zu solidarisieren: Streikende in Duisburg (22. September)

Der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes steuert auf eine Machtprobe zu. Nachdem der Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt haben, laufen die Warnstreiks an. Die Gewerkschaften müssen nun zeigen, dass sie auch unter Coronabedingungen Druck machen können. Das wird nicht einfach. An den sonst ökonomisch wichtigen Flughäfen lässt sich in der gegenwärtigen Flaute kaum etwas ausrichten. In den Kindertagesstätten – die in den vergangenen Jahren zu Hochburgen gewerkschaftlicher Streikfähigkeit im öffentlichen Dienst geworden sind – könnte es bei längeren Arbeitsniederlegungen einigen Gegenwind von Eltern geben.

Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass das Image des öffentlichen Dienstes schon lange nicht so gut war wie derzeit. Während der Pandemie ist vielen klar geworden, wer für die Gesellschaft tatsächlich »systemrelevant« ist. Dass dieses Wort nicht wie in der letzten Krise für Großbanken, sondern für Krankenpfleger und Busfahrer gebraucht wird, dokumentiert die positive Bewusstseinsveränderung. Besonders die Beschäftigten in den Krankenhäusern wurden in der Pandemie beklatscht – auch von denen, die ihnen bei den Tarifverhandlungen nun eine ordentliche Bezahlung verweigern.

Nicht nur aus moralischen Gründen ist es angesagt, sich mit den 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen zu solidarisieren. Was sie erstreiten, ist für Hunderttausende weitere Beschäftigte von Bedeutung, für deren Arbeitsbedingungen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) maßgeblich ist. Vor allem aber: Alle sind auf eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge angewiesen. Jeder ist früher oder später mal Patient im Krankenhaus und möchte dort gut versorgt werden. Das geht nur mit guten Arbeitsbedingungen und einer angemessenen Bezahlung, von der die Klinikbeschäftigten – von einigen Chefärzten abgesehen – noch weit entfernt sind.

Gleiches gilt für den zeitgleich eskalierenden Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr. Hier blockiert die VKA Verhandlungen über eine Verbesserung und bundesweite Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen. Dabei wäre dies ein wichtiger Schritt, um die viel beschworene Verkehrswende durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu ermöglichen. Denn ohne qualifizierte Fahrer geht das nicht. Ein Teil der Klimaaktivisten von Fridays for Future hat das verstanden und geht zur Unterstützung der Bus- und Straßenbahnfahrer auf die Straße. Gut so!

Die Coronapandemie ist noch nicht vorbei, doch schon jetzt ist klar, dass sie schwere Verteilungskonflikte nach sich ziehen wird. Wem wird die Rechnung für milliardenschwere Rettungsprogramme präsentiert: Den Konzernen oder der arbeitenden Bevölkerung? Die erste Runde dieses Kampfes wird jetzt im öffentlichen Dienst geschlagen.