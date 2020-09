Iran: Explosion war interner Sabotageakt

Teheran. Die Explosion in der zentraliranischen Atomanlage Natans im Juli war nach Angaben der iranischen Regierung ein interner Sabotageakt. »Es war definitiv ein Sabotageakt und es gibt nun auch einen starken Verdacht, dass interne Täter in den Vorfall verwickelt waren«, sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag. Die Explosion Anfang Juli in einem Industrieschuppen in der Anlage Natans hatte nach Angaben der iranischen Atomorganisation (AEOI) »beachtliche Schäden« angerichtet. (dpa/jW)