Hilfsorganisationen: Athen bricht Recht

Brüssel. Zwei Hilfsorganisationen haben Griechenland im Umgang mit Asylbewerbern systematischen Bruch von EU-Recht vorgeworfen und die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert. Die Brüsseler Behörde müsse ein »Vertragsverletzungsverfahren« gegen Athen einleiten, heißt es in einer Beschwerde, die am Dienstag im Namen von Oxfam und We Move Europe an die EU-Kommission ging. Die Organisationen werfen Griechenland unter anderem »Pushbacks« vor, bei denen Flüchtlinge unter Anwendung von Gewalt und ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände unmittelbar nach ihrem Überqueren der Grenze wieder in Richtung Türkei zurückgedrängt werden. Zudem würden Schutzmaßnahmen im Asylverfahren auf eklatante Weise missachtet. (dpa/jW)