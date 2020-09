Meereis in der Arktis schrumpft dramatisch

Boulder. Das Meereis in der Arktis ist auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor rund 40 Jahren geschrumpft. Mit 3,74 Millionen Quadratkilometern sei in der vergangenen Woche wahrscheinlich das Minimum für dieses Jahr erreicht worden, teilte das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum (NSIDC) der USA in Boulder im Bundesstaat Colorado am Montag (Ortszeit) mit. NSIDC-Chef Mark Serreze sagte: »Wir steuern auf einen saisonal eisfreien Arktischen Ozean zu (…) Die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise können bald nicht mehr aufgehalten werden.« (dpa/jW)