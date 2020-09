Urteil zu Anschlag auf Israelis in Bulgarien

Sofia. Acht Jahre nach dem Anschlag auf eine israelische Reisegruppe in Bulgarien sind zwei angebliche libanesische Komplizen des Attentäters in Abwesenheit zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das entschied das Spezialgericht in Sofia am Montag, wie dpa am Dienstag meldete. Die Pflichtverteidiger der Angeklagten erklärten, dass keine zweifelsfreien Beweise für deren Schuld vorlägen. Bei dem Sprengstoffanschlag auf dem Parkplatz des Flughafens der bulgarischen Stadt Burgas kamen am 18. Juli 2012 fünf Israelis, ihr bulgarischer Busfahrer und der Selbstmordattentäter ums Leben. Israel wirft der libanesischen Hisbollah vor, für den Anschlag verantwortlich zu sein. (dpa/jW)