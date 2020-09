Mali: Militärjunta verkündet Interimspräsidenten

Bamako. Nach dem Putsch in Mali hat die Militärjunta einen neuen Übergangspräsidenten verkündet. Der ehemalige Verteidigungsminister Bah N’Daw werde am Freitag in dem Amt vereidigt, teilte der Anführer der Junta, Assimi Goïta, am Montag abend im Staatsfernsehen mit. Goïta selbst wird demnach den Posten des Vizepräsidenten übernehmen. Das Duo wird das Land übergangsweise bis zu Wahlen regieren. Der bisherige Präsident des westafrikanischen Landes, Ibrahim Boubacar Keïta, war Mitte August gestürzt worden. (dpa/jW)