»Traditionen wiegen leider mehr als Gesetze«

Amnon Shavit/commons.wikimedia.org/wiki/File:Campaign_road_sign_against_female_genital_mutilation_(cropped)_2.jpg/CC BY-SA 3.0 Genitalverstümmelungen sind nicht nur in Guinea ein Problem (Straßenschild im Osten von Uganda, 2004)

In den vergangenen fünf Jahren hat die Zahl der von Genitalverstümmelungen betroffenen Frauen in Guinea den Vereinten Nationen zufolge nur geringfügig von 97 auf 95 Prozent abgenommen. Weshalb trefft es so viele?

Auch wenn es keine religiöse Verpflichtung gibt, wird eine Auslegung des Islam genutzt, um diese Praxis zu rechtfertigen. Die Bevölkerung Guineas besteht zu mehr als 90 Prozent aus Muslimen. Die Befürworter von Genitalverstümmelungen denken, dass man die afrikanischen Traditionen erhalten muss. In Burkina Faso ist das Problem ebenfalls groß. Dort werden die Frauen überwiegend nicht im Jugendalter, wie in Guinea, sondern als Kleinkinder verstümmelt und können sich nicht wehren. Dort sind 76 Prozent der Mädchen betroffen. In Mali sind es 89 und in Sierra Leone 86 Prozent. Die Praxis ist bei uns neben fehlgeleitetem Glauben aber auch ein Geschäftsmodell.

Was kann man dagegen tun?

Eine Maßnahme ist das Organisieren einer Zeremonie, in deren Verlauf man den Frauen, die die Verstümmelungen durchführen, einen kleinen Geldbetrag gibt. Im Gegenzug sollen sie öffentlich erklären, dass sie »das Messer niederlegen«. Diese Summe reicht jedoch nur für rund drei Tage. Um Überleben zu können, werden erneut Verstümmlungen durchgeführt. Man sollte diesen Frauen eine Ausbildung ermöglichen und ihnen andere, langfristige Verdienstperspektiven eröffnen, wie das zum Beispiel im Senegal erfolgreich praktiziert wird. Dort sind mittlerweile »nur noch« 24 Prozent der Frauen betroffen.

Welche Rolle spielen die Eltern?

Sie verkaufen unsere Körper. Wenn man einen wichtigen, sehr intimen Teil amputiert, erwarten die Eltern im Gegenzug, dass Verwandte und Freunde Kleidung und geldwerte Geschenke mitbringen. Man muss die Eltern für die verheerenden Auswirkungen ihres Handelns sensibilisieren und sie über die Unsinnigkeit aufklären.

Wie ist es ansonsten um die Frauenrechte bestellt?

51 Prozent der jungen Mädchen werden in Guinea vor dem 18. Lebensjahr, oft schon mit zwölf verheiratet. Nicht verheiratete junge Frauen werden systematisch gesellschaftlich ausgegrenzt. NGO und die Regierung sind gleichermaßen besorgt über Vergewaltigungen von jungen Mädchen, manchmal sogar Babys, durch Eltern, Angehörige, Nachbarn und Lehrer. Ein weiteres Problem ist die Praxis, dass Mädchen nach der Heirat genötigt werden, ihre Schule oder Ausbildung zu beenden, um sich um den Haushalt zu kümmern.

Engagiert sich die Mitte-links-Regierung Guineas, um bestehende Gesetze gegen Genitalverstümmlung und Zwangsheirat durchzusetzen?

Ja. Mittlerweile stellen unser Strafgesetzbuch, unser bürgerliches Gesetzbuch und unsere Gesetze zu Kinderrechten Genitalverstümmelungen, Kinderehen und Vergewaltigung unter Strafe. Aber bisher wiegen leider Traditionen und falscher Glaube mehr als Gesetze.

Ist es also eher eine kulturelle Auseinandersetzung, die Sie führen?

Wir versuchen eine Praxis zu entwickeln und durchzusetzen, dass die Gesetze auch angewandt werden. Dazu machen wir Öffentlichkeitsarbeit und versuchen junge Mädchen, Politiker sowie Stammes- und Religionsführer zu sensibilisieren. Betroffene und Angehörige können uns über eine verborgene Nummer anrufen. Wir verabreden uns, sprechen miteinander, geben Vertrauen und nehmen das Mädchen in unsere Obhut. Dann konsultieren wir die Familie und klären über die Strafbarkeit auf.

Wenn sie ihre Entscheidung rückgängig macht, verpflichtet sie sich, die Tochter nicht zu verstümmeln oder zu verheiraten und ihr eine Ausbildung zu ermöglichen. Andernfalls kommen wir mit Polizei und einem Tross Medien zur Feier und stellen die Verantwortlichen bloß. Diese Methode wirkt nachhaltig. Zuletzt konnten wir so sieben Verstümmelungen und Zwangsehen verhindern. Es ist aber noch ein langer Weg.