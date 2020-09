Tote nach Wirbelsturm in Griechenland

Athen. Durch den hurrikanartigen Sturm »Ianos« sind in Griechenland mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den beiden Todesopfern handle es sich um eine Frau und einen Mann, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Zudem wurde eine 40jährige Frau vermisst. Der mediterrane Wirbelsturm – auch Medicane genannt – »Ianos« zog am Samstag Richtung Kreta im Süden Griechenlands und schwächte sich ab. (AFP/jW)