Großdemonstration in Thailand

Bangkok. In Thailands Hauptstadt Bangkok haben am Wochenende Tausende Menschen an der größten Protestaktion seit Jahren gegen die Regierung und das thailändische Königshaus teilgenommen. »Nieder mit dem Feudalismus, lang lebe das Volk«, rief am Sonntag der Organisator der Proteste, Parit Chiwarak. Es war die größte Demonstration seit dem Staatsstreich im Jahr 2014, durch den Regierungschef Prayut Chan-ocha an die Macht gekommen war. Die Protestbewegung verlangt neben dem Rücktritt der Regierung unter Exarmeechef Prayut auch die Abschaffung eines Gesetzes zum Schutz der Monarchie in Thailand. Es sieht drakonische Strafen für Kritik am Königshaus vor. (AFP/jW)