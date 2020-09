Keine Überraschung

Marijan Murat/dpa Vollkommen egal, was deutsche Polizisten verbrechen: Bundesinnenminister Seehofer stellt sich gern vor die Beamten

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt geworden war, dass mindestens seit 2012 faschistische Chatgruppen und Netzwerke bei der nordrhein-westfälischen Polizei bestehen, gibt es immer neue Erkenntnisse. So wurden am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern bei zwei Beamten Hausdurchsuchungen durchgeführt, zwei weitere Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Die Beamten stehen im Verdacht, auf ihren privaten Mobiltelefonen rassistische und neonazistische Nachrichten verschickt zu haben, wie das Landesinnenministerium am selben Tag mitteilte. Somit wird derzeit in Mecklenburg-Vorpommern gegen insgesamt 17 Beamte und Angestellte der Landespolizei ermittelt, die extrem rechtes Gedankengut verbreitet haben sollen. »Dennoch gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Netzwerk«, behauptete Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) am Freitag.

»Es wird gepreppt und gehetzt bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern«, heißt es in einer am Sonnabend bei Facebook veröffentlichten Mitteilung des Bündnisses »Sogenannte Sicherheit«, das in der Vergangenheit die Proteste gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes in dem Bundesland organisiert hatte. Wenn Minister Caffier nichts von einem Netzwerk wissen wolle, stelle sich die Frage: »Um was handelt es sich denn dann?« Strukturelle Probleme ließen sich »am besten strukturell lösen«, so der Zusammenschluss, der sich wie eine Reihe von Fachleuten, Politikern von Die Linke, Teilen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD für die Durchführung einer Studie zur Untersuchung von rechten Einstellungen bei Polizistinnen und Polizisten ausspricht.

Eine Studie dieser Art wies Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Wochenende in einem Interview der Bild am Sonntag einmal mehr zurück. »Eine Studie, die sich ausschließlich mit der Polizei und dem Vorwurf eines strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei beschäftigt, wird es mit mir nicht geben«, sagte er. Vielmehr könne er sich eine Studie vorstellen, die rassistische Einstellung in der Gesamtgesellschaft zum Thema hat.

Derweil laufen in Nordrhein-Westfalen Ermittlungen gegen insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte weiter, die sich in Whats-App-Chatgruppen faschistische Propaganda zugeschickt haben sollen (jW berichtete). 26 der Beschuldigten sollen aus der Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr stammen, die zum Polizeipräsidium Essen gehört. Für das in der Ruhrgebietsmetropole aktive antifaschistische Bündnis »Essen stellt sich quer!« sind die neuesten Erkenntnisse keine sonderliche Überraschung. »Durch bereits früher aufgeflogene Gruppen wusste man, dass es sich um ein bundesweites Phänomen handeln muss. Dass demnach auch derartige Gruppen in NRW existieren müssen, lag auf der Hand«, sagte Bündnissprecher Christian Baumann am Sonntag auf jW-Anfrage.

Mittlerweile hat sich auch das Internationale Auschwitzkomitee in die Debatte eingeschaltet. »Überlebende des Holocaust sind bestürzt über die Berichte zur Entdeckung rechtsextremer Netzwerke innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Nach Hessen haben sich nun auch in Nordrhein-Westfalen Polizisten gemeinsam in der Hasswelt der Nazis eingerichtet«, kritisierte die Organisation. Das alles sei »für Überlebende des Holocaust ekelhaft und alarmierend«.

»Es gibt auch in Düsseldorf, Duisburg und Dortmund Einsätze, die aufgrund der Enthüllungen über extrem rechte Netzwerke in der NRW-Polizei neu aufgearbeitet und bewertet werden müssen«, forderte Mischa Aschmoneit, Sprecher der »Interventionistischen Linken Düsseldorf – See Red!« am Sonntag auf jW-Anfrage. So stelle sich die Frage, ob rechte Netzwerke der Polizei nicht auch in diesen Fällen aktiv gewesen seien. »In der Vergangenheit gab es in allen diesen Städten ein unverhältnismäßiges Vorgehen gegen Linke und Antifaschisten und eine ausgeprägte Toleranz gegen Nazis und Rassisten«, so Aschmoneit. Man wisse zudem von brutalen Polizeiübergriffen auf politische Linke durch Beamte, die sich etwa in Düsseldorf abseits von Demonstrationsgeschehen zugetragen hätten. In Duisburg hatte 2019 ein Skandal um in Einsatzfahrzeugen angebrachte Aufkleber der faschistischen »Identitären Bewegung« für Aufsehen gesorgt.