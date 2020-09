USA: »We Chat« vorerst weiter verfügbar

San Francisco. Die chinesische Kommunikations-App »We Chat« wird vorerst für Nutzer in den USA verfügbar bleiben. Eine Richterin in Kalifornien setzte die Sanktionen der US-Regierung am Sonntag mit einer einstweiligen Verfügung aus. Die Software sollte ab Montag aus den Download-Plattformen in den USA verschwinden und auch den Großteil ihrer Funktionalität verlieren. We Chat hat in den USA einige Millionen Nutzer. Die US-Regierung behauptet, dass chinesische Behörden Zugriff auf deren Daten haben. Die Richterin entschied nach einer Klage von Nutzern der Anwendung gegen das Vorgehen der US-Regierung. Sie kam zu dem Schluss, dass eine einstweilige Verfügung gerechtfertigt ist, weil die App durch die Sanktionen zu großen Schaden nehmen würde, während der Anbieter sich im Hauptverfahren noch durchsetzen könnte.