Fett fürs Schweinesystem

Bernd von Jutrczenka/dpa Der Protest gegen die Ausbeutung in der Fleischindustrie nimmt zu (Berlin, 27.8.2020)

Sie versuchen alles. Fleischmag­naten wollen das von der Regierung angekündigte »Arbeitsschutzkontrollgesetz« kippen, mindestens aufweichen – kurzum: Ausbeutung im »Schweinesystem« soll nicht begrenzt werden. »Bisher konnten die Lobbyisten der Fleischindustrie noch jeden Gesetzentwurf auf Kosten der Beschäftigten verwässern«, ärgerte sich Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Linksfraktion im Bundestag, am Freitag im jW-Gespräch.

Das »Arbeitsschutzkontrollgesetz« sieht vor, das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Tieren künftig nicht mehr von Betriebsfremden ausführen zu lassen. Werkverträge und Leiharbeit sollen in der Branche ab 2021 verboten sein. Ausgenommen sind Fleischerhandwerksbetriebe mit bis zu 49 Arbeitern. Deutschlands Primus, Fleischbaron Tönnies, reagierte rasch, gründete im Juli 15 Tochtergesellschaften, mit weniger als 50 Beschäftigten.

Nach Coronawellen in Schlachthöfen und Schweinepestfällen können sich Tönnies und Co. auf Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) verlassen. Die will die Zahl der »Routinekon­trollen« in den Unternehmen senken, um mehr Kapazitäten für »Problembetriebe« zu haben. Ein durchsichtiges Manöver. Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker sagte am Freitag gegenüber Tagesschau.de: »Wenn ich nicht mehr so häufig in den Betrieben bin, dann kann ich nicht feststellen, wo es Probleme gibt.«

In Stellung bringt sich die Branche insgesamt. Der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) forderte am Freitag »Öffnungsklauseln« und will, »dass die Wursthersteller vom Arbeitsschutzkontrollgesetz ausgenommen werden«. Nicht nur das: Von allgemeinverbindlichen Tarifwerken hält der BVDF nichts, will es bei Betriebsvereinbarungen belassen. Freimütig erklärte dessen Geschäftsführer Thomas Vogelsang gleichentags auf jW-Nachfrage: Der Abschluss allgemeinverbindlicher Tarifverträge »könnte den Interessen und Strukturen unserer Branche entgegenstehen«.

Solche Verträge indes will die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) durchsetzen. »Tarifverhandlungen müssen auf dem Arbeitsschutzkontrollgesetz aufbauen«, betonte NGG-Pressesprecherin Karin Vladimirov am Freitag gegenüber jW. Das wiederum will der mit dem BVDF konkurrierende Verband der Ernährungswirtschaft (VdEW) nicht. Die Folge: Kurzerhand sagten die Gewerkschafter die Tarifgespräche ab. Vladimirov bekräftigte den Entschluss: »Der VdEW will Themenbereiche verhandeln, wie Leiharbeit und Wohnbedingungen der Beschäftigten, die im Gesetz geregelt werden sollen.« Dies zeige, dass der Verband den Gesetzgebungsprozess negativ beeinflussen wolle. Der VdEW behauptete am Sonnabend auf jW-Anfrage: »Wir wollen den Wandel in der Fleischwirtschaft nach wie vor tarifvertraglich gestalten.« Die »Sozialpartner« seien viel näher an der Betriebsrealität als der Gesetzgeber, könnten flexibler handeln, meinte deren Hauptgeschäftsführer Vehid Alemić. Für die NGG ist das Augenwischerei.

Vertreter des »fleischindustriellen Komplexes« beklagen »Eingriffe in wirtschaftliche Freiheiten«. Advokaten der Konzernbosse dürften längst ihre Schriftsätze gegen das Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Schublade haben. Darauf ist auch der DGB eingestellt. Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler verfasste für den Dachverband ein Gutachten: Der Gesetzentwurf ist rechtlich einwandfrei. Kaum denkbar, dass die Fleischbarone Ruhe geben werden.