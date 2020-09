Hörbare Konflikte

Robbie Lawrence Schroffe Umschwünge, ironisches Spiel: Igor Levit präsentiert einen romantischen Beethoven

Viele der zu Beethovens 250. Geburtstag geplanten Konzerte fallen aus, doch ein Kernstück des Berliner Programms blieb trotz Corona: Igor Levits Aufführung aller 32 Klaviersonaten beim Musikfest Berlin. Aber wie verteilt man sie auf acht Konzerte? Die Chronologie würde zeigen, wie Beethoven die Möglichkeiten der Gattung nutzte; welche Ansätze verschwinden, welche fortgeführt werden oder neu auftauchen. Man könnte einem Arbeitsprozess zuhören. Levit stellte hingegen für die sechs Konzerte, die bisher stattfanden, Werke aus der frühen und mittleren Stilperiode Beethovens nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammen. Gesetzt waren besonders gewichtige, jedenfalls berühmte Sonaten als Konzertschlüsse – die Waldstein-Sonate etwa, die Appassionata oder die Pathétique. Die Wege dorthin führten über Verwandtschaften und Kontraste.

Das kann eine musikalische Form sein: So endet die 20. Sonate mit einem Satz, der mit »Tempo di minuetto« bezeichnet ist. Vorgegeben ist also nur das Tempo – der höfische Tanz wird zu Beginn gerade eben zitiert, um dann in einem progressiven Verlauf verarbeitet zu werden. Levit schloss unmittelbar die etwa sieben Jahre später entstandene 22. Sonate an, deren Beginn die Idee auf einem höheren Erfahrungsstand aufgreift und sie verwandelt.

Die Verwandtschaft kann auch im Gestus bestehen: in Motiven wütenden Dreinfahrens, in humoristischer Enttäuschung musikalischer Erwartungen, in graziösen Schleifen, in maschinenartigen Verstrickungen. Solche Parallelen zu hören ist erhellend. Zwischen den vier oder fünf Sonaten pro Konzert nimmt Levit nur äußerst knapp Applaus entgegen und spielt fast sofort weiter. So rückt er die Werke eng zusammen. Gefahr ist dabei, dass sie in der Erinnerung verschmelzen.

In der herkömmlichen musikalischen Epocheneinteilung gilt Beethoven als Vertreter der Wiener Klassik. Gelobt wurde er hingegen von Autoren der Romantik wie E. T. A. Hoffmann, Goethe verhielt sich dagegen distanziert. Das herausgestellt Subjektive, der manchmal grobe Humor, das mitunter Gewaltsame dieser Musik konnten ihm nicht gefallen. Wenn Levit einen romantischen Beethoven präsentiert, so gilt dies also nicht im Sinne einer klischeehaften Gefühligkeit, sondern zeigt sich in schroffen Umschwüngen, in ironischem Spiel mit der vorgegebenen Form, im klanglichen Extrem.

Diese Lesart wird in seltenen Fällen problematisch, etwa wenn Levit in den Eingangssätzen der Appassionata oder der »Sturm«-Sonate die Kontraste von laut und leise, schnell und langsam immer wieder auf die Spitze treibt und damit sowohl die Wirkung verbraucht als auch die Form verwischt. Manches geht er sehr schnell an, um es dann noch mehr steigern zu müssen, etwa vom Allegro con brio der Waldstein-Sonate zum abschließenden Prestissimo. Sogar am Ende ist noch alles da und sogar hörbar; ein musikalischer Sinn ist bei diesem Tempo aber kaum mehr wahrzunehmen. Es sind die unbekannteren, weniger pathetischen, dabei doch stets musikalisch konzentrierten Sonaten, die in diesem Zyklus bisher vor allem überzeugen.

Für die neun Sinfonien steht ohnehin außer Frage, dass es bei Beethoven keine Nebenwerke gibt. Das Konzerthausorchester unter Christoph Eschenbach führte die Achte auf. Beethovens kürzester Beitrag zur Gattung ist nicht so gelöst und heiter, wie es beim oberflächlichen Hören scheint. Auf den Eingangssatz mit seinen unerwarteten Wendungen folgt ein maschinenartig pochendes Allegretto scherzando, ein durch Akzentverschiebungen unbehagliches Pseudo-Menuett und ein Schluss-Allegro, das die Narrheit durch bewusst grobe Enttäuschung aller formalen und harmonischen Erwartungen auf die Spitze treibt. Eschenbach arbeitete die Kontraste deutlich heraus, ließ keine falsche Gemütlichkeit aufkommen, kurz: nahm das Werk so ernst, wie es nötig ist.

Dass manche Passagen massiger wirkten als nötig, kann Täuschung sein, wenn man ein halbes Jahr lang kein Sinfonieorchester im Raum gehört hat. Ohne Zweifel sehr schlank musiziert war die Sechste Sinfonie. Daniel Harding, der die Berliner Philharmoniker dirigierte, schielt nicht auf oberflächliche Wirkungen und bloßen Schönklang. Seine Pastorale war – und das ist als Lob gemeint – kaum melodisch bestimmt. Man hörte Beethovens motivische Arbeit und auch, wie er in dieser gelöstesten seiner Sinfonien Klangflächen, in denen es für ihn ungewohnt langsam vorwärts geht, genau konstruierte. Dabei vermied Harding durch winzige Akzentverlagerungen den Eindruck von Didaktik. Er bot einen Beethoven für kluge, aufmerksame Zuhörer, nicht für Schwelger.

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Vladimir Jurowski führte, wie schon beim Musikfest 2017, die Fünfte Sinfonie auf. Damals war, als musikhistorische Kuriosität, die massige Instrumentierung Gustav Mahlers zu hören, die einem spätestromantischen Orchesterideal folgte. Für Beethovens Material taugte das nicht. Die Aufführung von 2020 war viel überzeugender, dank Corona mit relativ kleiner Streicherbesetzung und Naturblechbläsern mit aufgerauhtem Klang. Das Werk ist brutal, und eine Aufführung, die dies verleugnete, wäre falsch. Der erste Satz ist konzentrierter Kampf, fast vollständig aus dem berühmten Viertonmotiv gewonnen. Das folgende Andante hat, von Jurowski betont, Marschcharakter, der dritte Satz zeichnet ein untergründiges Gewimmel nach und leitet unmittelbar zum Finale über, das auf Tanzfeste der Französischen Revolution anspielt, sie aber mit Zitaten aus der Militärmusik ins Gewaltsame steigert. Die Aufführung vermittelte dies ungemildert; das Orchester erfüllte keine Repertoirepflicht zum Jubiläum, sondern machte die Auseinandersetzungen hörbar, die es braucht, um Beethovens gesellschaftlichen Impuls zu verwirklichen.