Christian Mang / Reuters Ob man sie zu den Villenvierteln durchlässt? Demonstranten fordern, dass auch Reiche einmal für das Gemeinwohl in die Pflicht genommen werden

Das neu gegründete Bündnis »Wer hat, der gibt« demonstriert am Sonnabend in den Reichenvierteln von Berlin, Hamburg und Hannover und teilte dazu am Freitag mit:

Wir fordern, dass die Wohlhabenden für die Kosten der coronabedingten Krise zur Kasse gebeten werden – und nicht wie üblich die arbeitende Bevölkerungsmehrheit. Zugleich wollen wir mit unseren Aktionen einen Kontrapunkt zu den rechten Coronademos setzen, die zuletzt die Debatte bestimmt haben.

Wir werden am Samstag ab 18 Uhr vom Berliner Adenauerplatz u. a. über den Ku’damm bis zum Wittenbergplatz ziehen und dabei den Reichtum und die Rolle der Krisenprofiteure entlang der Route problematisieren. Angemeldet sind 2.000 Teilnehmer, doch täglich erreichen uns neue Gruppen und Aufrufe zu unserer Demonstration. Unterstützt wird die Demo etwa durch das Mietenwahnsinn-Bündnis und das Quartiersmanagement Grunewald, das zuletzt die Enteignungsoper veranstaltete. Das Kollektiv des geräumten »Syndikats« ist dabei, wenn wir am Sitz ihrer Eigentümer Pears Global vorbeiziehen, ebenso die Kolleg*innen des Kinos »Colosseum« und Beschäftige des Gesundheitssektors. (…)

Martin Richter, Sprecher des Bündnisses »Wer hat, der gibt«, sagt: »Es kann nicht sein, dass darüber diskutiert wird, den Mindestlohn zu senken oder die Sozialausgaben zu kürzen, wenn gleichzeitig Vermögen im Überfluss vorhanden ist. Der gesellschaftlich erarbeitete Reichtum muss der Gesellschaft dienen, statt auf den Konten einiger Superreicher versteckt zu werden. Die Reichen müssen für die Krise zahlen.« (…)

Der Truppenübungsplatz Altmark war am Freitag Schauplatz einer Protestaktion, dazu erklärte das Bündnis »GÜZ abschaffen«:

20 Antimilitarist*innen haben am Vormittag das Gefechtsübungszentrum Heer (GÜZ) besetzt, um auf die Kriegsvorbereitungen in der Altmark aufmerksam zu machen. Jährlich üben hier mehr als 20.000 Soldat*innen aus vielen NATO-Mitgliedstaaten den Kampfeinsatz im Ausland. Die Aktivist*innen gelangten fast ungehindert auf den 230 Quadratkilometer großen Truppenübungsplatz. Ihr Ziel war das ehemalige Heidedorf Salchau, dass 1936 für die militärische Nutzung weichen musste. Sie hängten Wäsche auf, begannen, den Boden zu beackern. »Wir machen diesen Ort wieder lebendig und damit schützenswert, wie die gesamte Colbitz-Letzlinger Heide«, so Helmut Adolf vom Bündnis. »Und gleichzeitig erinnern wir an alle Menschen, die wegen militärischer Konflikte Flucht und Vertreibung erleiden mussten«, ergänzt Fedele Friede. (…)

Zur Diskussion über eine Studie zum Rassismus in der Polizei sagte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Freitag:

Die Hoffnung, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine bizarre Position aufgibt und eine lange überfällige Studie zu Rassismus in der Polizei auf den Weg bringt, sollte man (…) aufgeben. Dass sich bei dem CSU-Politiker bei diesem Thema – wie bei vielen anderen Themen – etwas in die richtige Richtung bewegt, ist nahezu ausgeschlossen. Umso dringlicher ist es, dass nun einzelne Bundesländer aktiv werden. Insofern ist die Aussage des thüringischen Innenministers, »die schiere Zahl von Einzelfällen wird langsam zu viel«, ebenso zutreffend wie die Zielsetzung, die Blockade von Seehofer zu umgehen.