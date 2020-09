Räumung der Liebig 34 steht bevor

Fabrizio Bensch / Reuters Das alternative Wohnprojekt »Liebig 34« in Berlin besteht schon seit 30 Jahren. Anfang Oktober soll es nun geräumt werden

Das seit mehr als 30 Jahren bestehende linke Hausprojekt Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain – der Besitzer des Gebäudes ist der Immobilieninvestor Gijora Padovicz – soll am 9. Oktober geräumt werden. Dazu hieß es auf dem »Padovicz Watch Blog«, einer Initiative von durch die Geschäftspraktiken der Unternehmensgruppe Padovicz betroffenen Mieterinnen und Mietern:

(…) der Senat teilte in der Beantwortung einer kleinen Anfrage Ende Juli mit, dass er einer Räumung nicht im Wege steht. Zitat: »Im Rahmen der Amtshilfe trägt die ersuchende Behörde gegenüber der ersuchten Behörde die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme einschließlich der Frage einer etwaigen Aufschiebung der Vollstreckung. Diese Prüfung liegt allein in der Verantwortung des zuständigen Gerichtsvollziehers.«

Die Anfrage enthält auch Hinweise, wie weit die Bemühungen des Senats zur Rettung des Projekts gediehen sind: Es gab ein Gespräch und ein Telefonat mit Padovicz im November 2018. Überlegungen für Ersatzobjekte aus dem Bestand des Berliner Immobilienmanagments (BIM) und der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hat es nie gegeben. Statt dessen wurde dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg die Verantwortung für das Scheitern einer Lösung zugeschanzt.

Im Hinblick auf die besondere Situation der Liebig 34 als queer-feministischer Wohn- und Schutzraum teilte der Senat süffisant mit, dass »die Förderung der Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (…) nicht die Entwicklung einzelner Räume oder Projekte zum Gegenstand [hat]«.

Fazit: Die Räumung wird stattfinden, und Padovicz wird dieses Haus im Milieuschutzgebiet nach Gutsherrenart umrüsten, ohne dass es weitere Probleme gibt. Alles trotz der wütenden Stellungnahmen der Linken und der Grünen gegen den Polizeieinsatz bei der »Syndikat«-Räumung, trotz der internationalen Unterstützung aus Kunst und Kultur für die Liebig 34, trotz der Aktionswoche im September, trotz Nachbarschaftsmobilisierung, trotz Resolution der Lokalpolitik und trotz der vielen kleinen und großen direkten Aktionen der letzten zwei Jahre.

padowatch.noblogs.org

Der Verein Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg (FPR) teilte am Donnerstag mit:

Am Samstag, dem 19.9.2020, veranstaltet der »Bundesverband Lebensrecht« wieder einen Schweigemarsch in Berlin. Die »Lebensschutzbewegung« vertritt antifeministische Meinungen und fordert, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gänzlich zu verbieten. Wir solidarisieren uns mit den vielen Frauen, die gegen diese Bewegung demonstrieren – am kommenden Samstag wie auch beim internationalen »Safe Abortion Day« am 28.9.2020. (…)

Heiderose Gerber (Sprecherin des FPR): »Das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über den eigenen Körper ist eine Grundforderung der Frauenbewegung. Für mich steht das Recht der Frau auf einen legalen und kostenlosen Schwangerschaftsabbruch – unabhängig von den Gründen, die die Frau zu diesem Schritt bewegen – außer Diskussion. Das oberste Prinzip, das mich zu dieser Überzeugung führt, ist das der Legitimität körperlicher und sexueller Selbstbestimmung der Frau.«