Thüringer Heimatschutz des Tages: DPolG

Axel Heimken/dpa Kundgebung der Deutschen Polizeigewerkschaft (Hamburg, 20.11.2020)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat sich eine Nische als Standesvertretung deutscher Wutbeamter geschaffen. DPolG-Chef Rainer Wendt ist als Quartalspöbler berüchtigt, seine autoritären Ausbrüche sind Legion: 2015 wollte er einen 800 Kilometer langen Flüchtlingsabwehrzaun errichten. Seine Truppe fordert die Behandlung Heranwachsender nach Erwachsenenstrafrecht, die Schleierfahndung gehört zu ihren Lieblingsthemen. Wäre die DPolG eine Partei, sie säße ganz rechts im Bundestag; vielleicht müsste am Reichstagsgebäude sogar noch angebaut werden.

Im Copland sind die Dinge einfach: Der Feind steht links. Der Beamtenverband bedient sich in seiner Kommunikation eines Amalgams aus Drohungen und Jammerei in eigener Sache: »Die Vorwürfe rechtswidriger und oft rassistisch motivierter Polizeigewalt (…) haben ein Maß erreicht, das ich nicht mehr bereit bin hinzunehmen«, so Joachim Lenders, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg, im August. Fälle wie die am Mittwoch ausgehobene braune Zelle in der nordrhein-westfälischen Polizei sind demzufolge wohl samt und sonders Fake News.

Am Mittwoch twitterte dann die DPolG Thüringen: »Antifa bezeichnet DPolG als rechtsextreme Gruppe in der Polizei. Jetzt ist eine rote Linie überschritten und die DPolG weiß sich zu verteidigen.« Schlechte Karten für »die Antifa«, ob AG, GmbH oder e. V.: Im Jahr 2017 gab es 2.177 Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt. In Bayern zählen übrigens auch Handgranaten zur erlaubten Dienstbewaffnung.

Jüngster Tweet der DPolG Thüringen: »Verletzte bei Schlägerei und Messerstecherei zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Suhl.« Wohnten die »Flüchtlinge« in Suhl, dann wären sie auch Einheimische. Und wären die »Einheimischen« zum Beispiel Neonazis, dann handelte es sich um politische Kriminalität. Doch es geht um Emotionalisierung: Deutsche gegen Fremde. Ist das »rechtsextrem«? Fragen Sie Ihre lokale Antifa.