»Frauen treiben nicht ab, nur weil es die Option dazu gibt«

Christliche Fundamentalisten und sogenannte Lebensschützer wollen an diesem Sonnabend mit bis zu 5.000 Menschen demonstrieren. Das »What the fuck«-Bündnis ruft zu Gegenprotesten auf. Nun gibt es in diesem Land viele Gruppen von Verblendeten und Gläubigen. Warum gehen Sie an dem Tag auf die Straße, anstatt die Abtreibungsgegner zu ignorieren?

Es ist sicherlich keine gute Idee, mit Rechten zu reden und ihnen eine Plattform zu bieten, indem man sie etwa in Talkshows einlädt. Dadurch macht man deren gefährliche Gedanken mitunter erst populär. Aber wenn in Berlin-Mitte 5.000 Leute aufmarschieren wollen, ist die Frage, ob man denen durch Gegenproteste zuviel Öffentlichkeit verschafft, aus meiner Sicht obsolet. Wir finden es wichtig, etwas dagegenzusetzen. So wie 2019, als wir die sogenannten Lebensschützer erfolgreich blockieren konnten. Allerdings reagieren wir nicht, sondern setzen eigene Inhalte. Wir fordern eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Denn tatsächlich sind sie nach dem Gesetz nicht legal, sondern nur geduldet. Zudem fordern wir kostenlose Verhütungsmittel.

Was hat es mit dem Namen Ihres Bündnisses auf sich?

»What the fuck« war zunächst Ausdruck unseres Entsetzens darüber, dass es den sogenannten Marsch des Lebens überhaupt gibt. Mittlerweile sind wir zu einem breiten antifaschistischen und feministischen Bündnis arriviert.

Inwieweit drohen tradierte Rollenvorstellungen von Mann und Frau durch die Coronakrise wieder an Bedeutung zu gewinnen?

Der Lockdown war wie ein Brennglas für viele gesellschaftliche Missstände, etwa bei der Arbeitsteilung im Patriarchat: Wer arbeitet in der Pflege? Wer ist beim Homeschooling der eigenen Kinder aktiv? Diskutiert wurde auch über die Zunahme häuslicher Gewalt, weil es kaum noch Zugang von außen in die Familien hinein gab. Darüber hinaus stand in Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch während der Pandemie gewährleistet werden kann: Wie kann die Beratung stattfinden? Haben zuständige Stellen auf Telefon und online umgestellt? Ist gesetzlich geklärt, dass dies ausreicht, um einen Beratungsschein auszustellen, damit eine Frau straffrei abtreiben kann? Wird ein Abbruch noch durchgeführt werden, falls es in Kliniken durch die Pandemie zu Engpässen kommen sollte? All diese die Selbstbestimmung der Frau betreffenden Fragen standen im Raum.

Welche Rolle spielen AfD und andere rechte Gruppen beim »Marsch für das Leben«?

Die AfD ist stets personell vertreten. Beatrix von Storch war mehrfach dort oder hat den »Marsch für das Leben« angeführt. Auch die Gruppe »Christen in der AfD« mobilisiert mit. Es sind aber auch stramme Nazis dabei, die beim Rudolf-Heß-Marsch zum Gedenken an den Hitler-Stellvertreter mitmarschieren. Auch von der rechten Denkfabrik »Bibliothek des Konservatismus« laufen Leute mit.

Wie ist deren Antifeminismus ausgeprägt?

Viele von denen erklären schwangere Frauen für unmündig und unfähig, über ihren eigenen Körper bestimmen zu können. Daher fordern sie den Staat dazu auf, Abtreibungen zu untersagen. Sie schließen die Augen davor, dass es Schwangerschaftsabbrüche immer gegeben hat und immer geben wird. Die »Lebensschützer« wollen ihre reaktionären Ideen durchsetzen, ohne das Wohl der Menschen zu berücksichtigen.

Welche Rolle spielen kapitalistische Zwänge und das System von bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Reproduktionsarbeit bei Ihrer Kritik?

Wenn Frauen abtreiben, liegt das ja nicht daran, dass es die Option zum Abbruch gibt. Sondern etwa daran, dass Geschlechter ungleich behandelt werden. Frauen müssen sich davor sorgen, dass die ganze Last von Lohn- und Reproduktionsarbeit an ihnen hängenbleibt. Der Mann soll Alleinernährer sein, die Frau ihm im Haushalt den Rücken freihalten und die Kinder erziehen – dieses kapitalistisch-bürgerliche Konzept lehnen wir ab.