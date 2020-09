Rapide Abkühlung

BelaPAN via REUTERS Opfer der Spannungen zwischen Kiew und Minsk: An der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine sitzen Hunderte jüdische Pilger fest (15.9.2020)

Mit ein paar Wochen Verzögerung schwenkt die Ukraine auf den aus der EU und den USA vorgegebenen Kurs ein und beteiligt sich an der politischen Verurteilung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Am Dienstag verabschiedete das Kiewer Parlament eine Resolution, in der es die belarussische Präsidentenwahl vom 9. August als »weder frei noch fair« bezeichnet. Die Mehrheit war mit 228 der 450 Abgeordneten zwar knapp, aber der Beschluss – aus dem praktisch nichts folgt – ist eine Fortführung der seit August kontinuierlich vorgebrachten Kritik. Zuerst kam sie noch als »freundschaftlicher Rat« des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij an seinen nördlichen Nachbarn daher, doch vielleicht besser Neuwahlen abzuhalten. Als sich Lukaschenko das als »unerbetenen Ratschlag« verbat, verschärfte Kiew die Kritik.

Dabei waren die Beziehungen zwischen der Ukraine und Belarus 23 Jahre lang, von 1991 bis 2014, unaufgeregt und pragmatisch gewesen. Visa brauchten Bürger beider Länder nicht, die Grenze war durchlässig. Bewohner der strukturschwachen nördlichen Grenzgebiete der Ukraine fuhren nach Belarus und kauften dort zu niedrigeren Preisen ein.

Nach dem »Euromaidan« wurden die Beziehungen zwischen Minsk und Kiew sogar noch intensiver. Die Ukraine ist nach Russland der zweitgrößte Handelspartner von Belarus, mit dem Beginn der Kämpfe im Donbass spielte Minsk für Kiew ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. Ein Drittel allen Treibstoffs, der in der Ukraine verbraucht wird, kommt aus belarussischen Raffinerien, vor allem der im grenznahen Gomel. Ohne diesen Nachschub hätte die ukrainische Armee ihren Krieg gegen die aufständischen »Volksrepubliken« wohl auf kleiner Flamme halten müssen. Für die belarussische Staatskasse war das ein gutes Geschäft, ebenso für das Ansehen von Lukaschenko: Der Westen honorierte, dass er sein Land für neutral erklärte. Das ersparte es der Ukraine, ihre 600 Kilometer lange Nordgrenze sichern zu müssen, und machte so Truppen gegen den Donbass frei. Dass ausgerechnet Minsk als Verhandlungsort für die Gespräche über den dortigen Konflikt ausgewählt wurde, galt als diplomatische Aufwertung von Belarus.

Doch jetzt hat sich das geändert. So versucht nun auch die Anti-Lukaschenko-Bewegung über die ukrainische Bande zu spielen. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja drohte damit, persönliche Daten belarussischer Polizisten an »ausländische Staaten, darunter die Ukraine« zu übergeben. Dies ist vor dem Hintergrund von zwei Aspekten zu sehen: Einerseits gehen die Demonstranten in Minsk inzwischen dazu über, Polizisten zu fotografieren und im Internet zu outen. Andererseits ist inzwischen relativ klar, dass die Verhaftung von 33 Russen als angebliche Söldner Ende Juli bei Minsk eine Provokation des ukrainischen Geheimdienstes und seiner US-Partner war. Ziel der Ukraine war offenbar, einen »Bestand« an Kandidaten für einen Gefangenenaustausch zu gewinnen – bestehend aus russischen Erwerbslosen mit militärischer Erfahrung, von denen etliche in den vergangenen Jahren auf seiten der Aufständischen im Donbass gekämpft hatten. Dass Lukaschenko wenige Tage nach der Wahl als Dank für die russische Anerkennung des Ergebnisses die Männer unbehelligt nach Russland ausreisen ließ, wurde in Kiew als unfreundlicher Akt wahrgenommen.

Aktuell revanchiert sich Belarus auf anderem Gebiet: Im Niemandsland an der Grenze kampieren an zwei Übergängen etwa 1.000 chassidische Juden, darunter auch Kinder und Jugendliche. Sie wollten zu einem jüdischen Feiertag in die Ukraine reisen, werden aber von dieser nicht ins Land gelassen – angeblich wegen Covid-19. Während das Büro von Lukaschenko den ukrainischen Autoritäten vorwarf, für die Situation verantwortlich zu sein, erklärte ein Sprecher Selenskijs, Minsk vermittle den Pilgern den Eindruck, die Übergänge in die Ukraine seien passierbar, und forderte die belarussischen Behörden dazu auf, »keine zusätzlichen Spannungen an der Grenze zu unserem Land zu schaffen«.