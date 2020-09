Animierte Schönheit

Ein Abschlussfilm der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Kurzfilm »The Beauty« von Regisseur Pascal Schelbli siegte in der Sparte Animation, wie die Akademie der Filmkünste und -wissenschaften in Beverly Hills am Dienstag abend (Ortszeit) mitteilte. In diesem Jahr reichten 207 US-amerikanische und 121 internationale Hochschulen knapp 1.500 Beiträge ein. (dpa/jW)