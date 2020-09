Rom. Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Rom schon in der ersten Runde ausgeschieden. Sie verlor am Dienstag bei der Sandplatzveranstaltung gegen die Tschechin Katerina Siniakova 3:6, 1:6. Einen Tag nach der 1:6/0:6-Niederlage ihrer Fed-Cup-Kollegin Julia Görges gegen Danka Kovinic aus Montenegro musste sich Kerber nach nur 69 Minuten geschlagen geben. (dpa/jW)