Mängel bei Bekämpfung von Geldwäsche

Berlin. Laut einem am Dienstag erschienenen Bericht von Tagesschau.de fordert der Bundesrechnungshof (BRH) mehr Rechte für die Zolleinheit »Financial Intelligence Unit« (FIU), die Geldwäsche bekämpft. 100 Milliarden Euro würden jedes Jahr am Fiskus vorbei in dunkle Kanäle fließen. Davon geht eine wissenschaftliche Untersuchung aus, auf die sich die Bundesregierung bezieht. In einem Bericht des BRH heißt es, man sehe »erheblichen Verbesserungsbedarf« bei der FIU. Die Einheit habe nicht genug Zugriffsrechte auf die »relevanten Polizei- und Steuerdaten der Behörden des Bundes und der Länder«. (jW)