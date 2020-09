Oktoberfestattentat: Schweigen zu Spitzeln

Berlin. Die Bundesregierung schweigt auch 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat in München darüber, ob damals im Umfeld des mutmaßlichen Einzeltäters Gundolf Köhler Spitzel von Sicherheitsbehörden eingesetzt waren. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic und Konstantin von Notz (beide Bündnis 90/Die Grünen), hervor, wie der Spiegel (Onlineausgabe) am Montag berichtete. »Nähere Auskünfte«», heißt es in der auf den 7. September datierten Antwort, »würden die Enttarnung etwaiger V-Leute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen«. (jW)