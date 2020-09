EU-Kommission will neues Klimaziel 2030

Brüssel. Die EU-Kommission will eine Senkung der Treibhausgase in der Europäischen Union um »mindestens 55 Prozent« bis 2030 vorschlagen. So stehe es in der Beschlussvorlage, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen. Das neue Klimaziel will Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union vorstellen. Bisher lautet das offizielle Ziel, den Ausstoß klimaschädlicher Gase in den EU-Ländern bis 2030 um 40 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Die Verschärfung soll helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und die gefährliche Überhitzung der Erde zu stoppen. Das neue Ziel muss aber in den nächsten Wochen noch mit dem EU-Parlament und den EU-Staaten geklärt werden. (dpa/jW)