Kassenärzte: Engpass bei Grippeimpfdosen

Berlin. Nach der Ständigen Impfkommission melden nun auch die Kassenärzte Zweifel an, dass die BRD in diesem Jahr über genügend Dosen der Grippeschutzvakzine verfügt. Auch wenn für die kommende Saison »mit voraussichtlich 25 Millionen Impfstoffdosen« zwar mehr zur Verfügung stünden als in den vergangenen Jahren, sei »dennoch eine Knappheit zu erwarten«, heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Papier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Dagegen betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag, dass es genügend Impfstoff für die kommende Grippesaison gebe. (Reuters/jW)