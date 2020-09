Entwicklungsminister kündigt Rückzug an

Berlin. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will nicht erneut für den Bundestag kandidieren. »Nach 32 Jahren Verantwortung im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag möchte ich jetzt einen Generationenwechsel einleiten«, erklärte der 65jährige laut Ministerium am Sonntag. Bis zum Ende der Legislaturperiode werde er das Amt aber »mit voller Kraft weiter gestalten«. Am Montag warnte er eindringlich vor der Zerstörung der Regenwälder und forderte Lieferketten mit dem Nachweis, dass für die Produkte kein Regenwald vernichtet wurde. Rund 80 Prozent der Rodungen in den Tropen gingen auf das Konto der Landwirtschaft – vor allem für Viehzucht, Palmöl und Soja, so Müller. (AFP/dpa/jW)