Bewährungsstrafe für Neonazi Sven Liebich

Halle. Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt hat den Neonazi Sven Liebich zu einer elfmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Richter sprachen ihn unter anderem wegen Verleumdung von Personen des politischen Lebens, Volksverhetzung und Beleidigung schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Montag in Halle sagte. Liebich, der den Blog »Halle Leaks« betreibt, in den letzten Monaten auch als »Coronarebell« auftrat und einen sogenannten Judenstern mit dem Schriftzug »Ungeimpft« auf dem T-Shirt trug, muss als Bewährungsauflage 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Angeklagt war er unter anderem wegen Verleumdung der Grünen-Politikerin Renate Künast und Beleidigung von politischen Gegnern. (AFP/jW)