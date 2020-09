Wahlrecht ab 16 Jahren gefordert

Stuttgart/Berlin. Sowohl ein Bündnis aus Jugendorganisationen im »Ländle« als auch die FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale auf Bundesebene setzen sich für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ein. Spätestens bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg will das Bündnis »Alt genug« auch Jüngere an den Wahlurnen sehen. Das forderten Vertreter von Landesjugendring, Sportjugend und Landesjugendorganisationen von SPD, FDP und Grünen am Montag in Stuttgart. FDP-Chef Christian Lindner hat sich noch nicht festgelegt: Über diese Grundsatzfrage müsse die gesamte Partei entscheiden, schrieb Lindner in einem Brief an die Jungen Liberalen, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Montag vorlag.(dpa/jW)