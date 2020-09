650.000 Jobs auf der Kippe in Großbritannien

London. Einer Studie der unabhängigen Forschungseinrichtung »Institut for Employment« zufolge steckt Großbritannien wegen der Coronakrise in der größten Entlassungswelle seit vielen Jahren. Mindestens 650.000 Beschäftigte würden zwischen Juli und Dezember 2020 ihre Jobs verlieren, teilte das Institut am Montag in London mit. Die angekündigten Entlassungen würden mehr als doppelt so hoch ausfallen wie während der Rezession 2008/09 in der Finanzkrise. Finanzminister Rishi Sunak widersetzt sich bis jetzt der Forderung nach einer Verlängerung des Coronaprogramms zur Jobsicherung, das Ende Oktober auslaufen soll. (Reuters/jW)