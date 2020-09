Nachschlag: Vor dem Ausbluten

Jens Büttner/dpa-Zentralbild IG-Metall- und Piratenflaggen wehen derzeit in Gerbershausen

Ein Hauch der Arbeitskämpfe der 90er Jahre, als in der DDR reihenweise Kombinate und Betriebe plattgemacht wurden, weht durch den Ort Gerbershausen in Nordthüringen. Piratenflaggen und IG-Metall-Fahnen flattern, künden davon, dass die 162 Beschäftigten der »Norma Group« nicht gewillt sind, widerstandslos die Segel zu streichen. Die Firma zur Herstellung von Metallschellen für die Autoindustrie soll im Juni 2022 dichtgemacht werden. Wut und Verzweiflung sind groß: »Keiner hätte damit gerechnet«, sagt ein Arbeiter. »Die Auftragsbücher sind übervoll.« Die »Norma Group« teilte mit: Die derzeitigen Lohnkosten in Deutschland zwängen sie zur Werksschließung. Für Bürgermeister Johannes Döring sind das Ausreden – reine Profitgier sei das, Norma habe hier immer schwarze Zahlen geschrieben. Die Aussichten für den 600-Einwohner-Ort sind schlecht: Steuereinnahmen fallen weg, Investitionen in den Kindergarten können nicht mehr stattfinden, junge Familien verlassen Gerbershausen, befürchtet Döring. (mme)