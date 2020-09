Ein Puzzle aus Splittern

Ja, man kann so etwas machen, und nein, neu ist das beileibe nicht, was die mehrfach ausgezeichnete Schweizer Autorin Dorothee Elmiger ihren Lesern in ihrem neuen Text, der auf den Untertitel und damit die Formbezeichnung verzichtet, anbietet: ein lockeres Geflecht aus narrativen Sequenzen, in denen sich mal autobiographische Splitter zeigen, dann wieder die Ideen und Schreibanlässe (u. a. eine Geschichte des Kolonialismus, ein Buch über einen gestrandeten Lottomillionär) für das Textkonvolut bekundet werden. Einmal, gleich zu Beginn heißt es: »Durch die Landschaften, diese versuchsweise Anordnung der Dinge, diesen essai hindurch kehre ich immer wieder zurück zu jener einen Szene, in der sich mir damals, als ich sie zum ersten Mal sah, etwas zu zeigen schien, das ich nicht formulieren, sondern höchstens wiederfinden konnte in Verhältnissen von ähnlicher, von analoger Struktur, als Verwandtschaften, Wiederholungen, Parallelen.« Aha, die Formulierung »essai« legt’s nahe, an welche französische Tradition angeknüpft wird, und es korrespondiert mit jener anderen Stelle weiter hinten im Text, wo Elmiger bedauernd und auch ein wenig resignativ feststellen muss, dass es ihr »eben ganz unmöglich« sei, »diese Dinge in ihrer Gleichzeitigkeit in den Text zu bringen«. Also ihr Eingeständnis der Unmöglichkeit des Erzählens. Dazwischen spannt sich ihr Text auf, von dem sie noch weiter hinten im Buch raunend beschwört, dass sich ihr »die Dinge nun geradezu auf(drängen)«, dass sie »überall Zeichen und Zusammenhänge« sieht.

Wovon? Dass – salopp formuliert – sich zwischen der Weltwahrnehmung und dem Versuch seiner Beschreibung ein Hiatus auftut, in dem Erinnerungen an vergangene Lektüren aufscheinen, die sich bei Elmiger (die wie bei einem wissenschaftlichen Essay am Ende auf sechs Seiten noch ihre Quellen nennt) von klassischer Literatur (Aufklärungsfabeln, Heinrich von Kleist) über die Philosophie (Karl Marx, José Ortega y Gasset) bis zur Nachkriegsliteratur (Marie Luise Kaschnitz oder Max Frisch) erstrecken. Das mag, wer das intertextuelle Spiel liebt, goutieren und nun seinerseits sich angeregt fühlen, neue Teile im Puzzle zu entdecken; es mag aber schließlich auch dazu führen, dass, wer die Machart und Irritation einmal durchschaut hat, doch eher gelangweilt Elmigers Buch wieder zur Seite legt.