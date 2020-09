»Wir sollen an unserer Arbeit gehindert werden«

Emrah Gurel/AP/dpa Türkische Polizisten blockierten am 1. Mai dieses Jahres in Istanbul Straßen in Richtung Taksim-Platz

Vergangene Woche fanden in der Türkei Razzien gegen die sozialistische Partei ESP statt. Was genau ist passiert?

Die Angriffe des türkischen Staates gegenüber unserer Partei begannen am Montag und wurden in der folgenden Nacht weitergeführt. Insgesamt gab es in sieben Städten Hausdurchsuchungen und Festnahmen, unter anderem von mehreren unserer Vorstandsmitglieder. Auch der Ko-Sprecher der HDK (Demokratischer Kongress der Völker, jW), Sedat Senoglu, wurde festgenommen. Nach derzeitigem Stand sind 16 Personen in Untersuchungshaft und 20 Häuser wurden gestürmt.

Die Razzien waren dabei nicht auf Hausdurchsuchungen begrenzt. So wurde etwa unser Parteibüro in Izmir von Polizisten umzingelt, die behaupteten das Recht zu haben, die Räumlichkeiten 72 Stunden lang zu filzen. Wir haben gegen diese Maßnahme protestiert, bis die Polizei letztlich unser Büro verließ. Im Rahmen der Razzia gegen die ESP wurde auch ein Gewerkschaftsbüro gestürmt. Gegen die Angriffe auf unsere Partei wurde landesweit mit Kundgebungen protestiert.

Was genau wird der ESP vorgeworfen?

Die entsprechende Akte unterliegt der Geheimhaltung. Nach derzeitigem Stand wissen wir nicht, wie die konkreten Beschuldigungen lauten. Allerdings hat die ESP eine klare Haltung in der Kurdenfrage und stellt sich gegen die kolonialistische Kriegspolitik des türkischen Regimes. Wir wollen politische Grundrechte erkämpfen. Aus diesem Grund wird unsere Partei zur Zielscheibe. Das Regime kriminalisiert unsere politische Arbeit, unsere Veranstaltungen werden gestört oder verboten. Dadurch sollen wir an der Arbeit gehindert werden. Die ESP steht für den gemeinsam Kampf gegen den Faschismus in der Türkei und für eine Bündnisarbeit, wie sie auch die HDP (Demokratische Partei der Völker, jW) betreibt.

Die Repression gegenüber der türkischen und kurdischen Opposition ist in den letzten Jahren gestiegen. Wie organisieren linke Parteien wie die ESP ihren politischen Alltag?

Das Regime versucht mit allen Möglichkeiten, die Arbeiterklasse zu spalten, den Organisationsgrad durch Repression niedrig zu halten und eine Bündnispolitik der linken Kräfte zu verhindern. Seit längerem wird in der Türkei von einer Regimekrise gesprochen. Das zeigt sich verstärkt in der aggressiven Außenpolitik, wie in Libyen, in Kurdistan oder im Mittelmeer. Das AKP-Regime duldet keine Art von Kritik gegenüber seiner Kriegspolitik, und diejenigen, die sich widersetzen, werden angegriffen.

Im Allgemeinen sind die Sozialisten, die kurdischen Kräfte, Demokraten und Menschenrechtsaktivisten auf der gleichen Seite und müssen daher zusammenstehen. Nach jedem Angriff wird versucht, die Solidarität untereinander zu stärken. Es ist kein Geheimnis, dass wir das noch nicht auf dem Niveau schaffen, wie wir uns das wünschen.

Was kann die internationale Linke tun, um die Repression zurückzudrängen?

Seit 2008 spüren wir die Folgen der Krise der imperialistischen Globalisierung. Zusätzlich dazu gibt es in vielen Staaten Kritik an der Politik des herrschenden Bürgertums. Insgesamt gesehen gibt es derzeit auf der Welt einen klaren Rechtsruck. An Orten, an denen sich das Bürgertum nicht problemlos neu organisieren kann, hilft es den faschistischen Kräften, stärker zu werden, um seine Macht zu erhalten. Derzeit ist es die Aufgabe der linken Kräften, den Kampf gegen den erstarkenden Faschismus aufzunehmen. Dafür brauchen wir einen starken Internationalismus. Wir müssen uns gegen die Kriegspolitik, gegen Rassismus, Klimawandel und Umweltzerstörung sowie gegen den faschistischen Staatsterror zusammen tun und die Solidarität mit den Bewegungen und progressiven Kräften stärken.