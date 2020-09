Kein Halt für Steuerräuber

Kay Nietfeld/dpa/POOL/dpa Olaf Scholz hat für Banker immer ein offenes Ohr

Während bei der vermeintlichen Aufarbeitung des Skandals um die krummen Steuerdeals der Sorte »Cum-Ex« und »Cum-Cum« zuletzt alle Blicke auf den Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerichtet waren, ging eine andere Meldung ziemlich unter: Allen Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen zum Trotz sind und bleiben derlei Machenschaften auch weiterhin möglich. Das jedenfalls ist die Überzeugung mehrerer Experten, die am zurückliegenden Mittwoch bei einer Anhörung im Finanzausschuss des Bundestages als Sachverständige geladen waren. Solche Geschäfte seien »bis heute am Markt durch gängige Gestaltungsmodelle anzutreffen«, befand etwa Christoph Spengel, Professor für Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim. Das sei »ein unerträglicher Zustand«, bekräftigte er und forderte von der Politik, den Vorgängen endgültig einen Riegel vorzuschieben.

Danach sieht es gerade nicht aus. Nicht nur wird Scholz vorgeworfen, er habe in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister der Privatbank M. M. Warburg die fällige Rückerstattung einer per Dividendenstripping ergaunerten Summe von von 47 Millionen Euro erspart. Auch zeigt sich, dass sich der Fahndungseifer der Justiz und ihre Erfolge beim Versuch, die dem Fiskus entgangenen Milliardensummen von den Gaunern zurückzuholen, bislang in engen Grenzen halten. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Mittwoch berichtete, belaufen sich die gerichtlich erwirkten Kompensationen bis dato auf lediglich 1,1 Milliarden Euro. Demgegenüber beziffert der Ökonom Spengel allein den für Deutschland zwischen 2011 und 2016 entstandenen Schaden auf knapp 32 Milliarden Euro. Für ganz Europa werden die Verluste auf über 55 Milliarden Euro geschätzt.

»Cum-Ex«-Geschäfte zielen auf eine Erstattung von Kapitalertragsteuern auf Dividenden, die überhaupt nicht an das Finanzamt abgeführt wurden. »Cum-Cum«-Deals umgehen die beschränkte Steuerpflicht von Dividenden und »dies seit mittlerweile mehr als vier Jahrzehnten«, wie Spengel im Finanzausschuss beklagte. Er plädierte dafür, beide Verfahren zusammenzudenken. Es sei davon auszugehen, »dass in ausländischem Besitz befindliche deutsche Aktien in einem ersten Schritt mit (cum) Dividende nach Deutschland transferiert werden, um anschließend, gegebenenfalls mehrfach, leerverkauft (ex gehandelt) zu werden«, bemerkte er. »Anschließend werden sämtliche Transaktionen rückabgewickelt.« Auch er sei davon ausgegangen, dass die Betrügereien mit der Umstellung des Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens vom Netto- auf das Bruttoprinzip im Jahr 2012 ein Ende finden würden, räumte Spengel ein. »Diese Einsicht hat sich als falsch herausgestellt«, die Vorgänge seien »bis heute in mutierter Form ihrer technischen Abwicklung möglich«.

Dem pflichtete auch Rechtsanwalt Alexander Heist bei, der für die »Bürgerbewegung Finanzwende« als Fachmann vorsprach. Es sei nach wie vor denkbar, »dass so gut wie keine Kapitalertragssteuer auf Dividendenauszahlungen beim Fiskus ankommt«. Aufgrund von Ansprüchen aus Doppelbesteuerungsabkommen könne es zudem immer noch zur mehrfachen Erstattung nicht gezahlter Steuern kommen. Keinen Handlungsbedarf will hingegen Tim Florstedt von der Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden erkennen. Die gesetzlichen Maßnahmen und nicht zuletzt die strafrechtliche Aufarbeitung hätten die erhoffte Eindämmung des saisonalen Aktienhandels erbracht. »Die Volumina des steuermotivierten Aktienhandels scheinen spürbar zurückgegangen zu sein.«

Die Fraktion Die Linke brachte bei der Sitzung einen Antrag mit dem Ziel ein, den Mechanismus zur Einbehaltung und Erstattung von Kapitalertragssteuern zu modernisieren und einen lückenlosen datenbankgestützten Abgleich von Erstattungsanträgen mit tatsächlichen Steuerzahlungen einzuführen. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen forderte die Bundesregierung auf, alle Geschäftsmodelle zu bekämpfen, bei denen der Ertrag allein in einem angestrebten Steuervorteil besteht. Außerdem müssten sämtliche früheren »Cum-Ex«-Fälle aufgedeckt und verfolgt werden, die zum »größten Raubzug der Geschichte« geführt hätten.

Der Verein »Finanzwende« zog zu Wochenanfang eine ernüchternde Bilanz zum Stand des Erreichten. Sieben Jahre nach Ermittlungsstart seien deutschlandweit »erst zwei Bewährungsstrafen« zu »Cum-Ex« verhängt und sei nur ein Bruchteil des Milliardenschadens erstattet worden. In Nordrhein-Westfalen stünden weniger als 50 Ermittler rund 900 Beschuldigten mit ihrer Armada von Anwälten gegenüber. »Viele Taten drohen zu verjähren.« Apropos: Im wegen der Coronakrise Ende Juni beschlossenen zweiten Steuerhilfegesetz findet sich eine Bestimmung, die die strafrechtliche Verfolgung von Fällen ausschließt, die zum 1. Juli steuerlich bereits verjährt waren. Das war sicher nur ein Versehen – diese Klausel will Finanzminister Scholz nun korrigieren.