Stimmungstest für Regierung

Dmitriy Rogulin/AP/dpa Stimmenauszählung nach den Gouverneurs- und Regionalratswahlen in Wolgograd (9.9.2019)

In Russland haben am Freitag die Regional- und Kommunalwahlen begonnen. Im Rahmen des sogenannten einheitlichen Abstimmungstages haben die Wähler in 78 der 85 Regionen des Landes bis Sonntag Gelegenheit, Gouverneure, Stadträte und Abgeordnete für Regionalparlamente zu wählen. Außerdem werden Direktmandate für die Staatsduma vergeben. Es geht dabei um insgesamt 78.000 Mandate.

Die mehrtägige Dauer der Abstimmung begründen die Behörden mit der Coronapandemie. Auf diese Weise könne der Andrang in den Wahllokalen vermindert werden, erklärte die Zentrale Wahlkommission gegenüber der Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta. Eine Abstimmung über mehrere Tage war erstmals im Sommer bei dem Referendum über die Verfassungsänderung erprobt worden.

Dieses Mal sollen Fehler, die damals noch vorgekommen waren, vermieden werden, wie etwa die nicht überall mögliche Onlineabstimmung. Gegen den erwartbaren Vorwurf, die dreitägige Abstimmung erleichtere eventuelle Manipulationen, hat sich die Wahlkommission gewappnet: So sollen jeweils am Ende eines Wahltages alle abgegebenen Stimmzettel in plombierte Pakete gepackt, in Safes vor Ort aufbewahrt und erst am Sonntag abend bei der Gesamtauszählung ausgewertet werden. Dies wird in der Praxis jedoch nicht überall eingehalten.

Neben der Regierungspartei »Einiges Russland« (ER) und den in der Staatsduma vertretenen Oppositionsparteien treten etliche neugegründete Parteien an, darunter die »Rentnerpartei«, die »Partei des Wachstums«, die »Partei für direkte Demokratie« des Erfinders des Videospiels »World of Tanks« und die »Grüne Alternative«. Regierungskritiker wollen nicht ausschließen, dass es sich bei ihnen um gezielt initiierte Projekte handelt. Die »Rentnerpartei« soll etwa den Zweck haben, die Kommunistische Partei KPRF zu schwächen.

In manchen Regionen treten Regierungskritiker als unabhängige Kandidaten an. Auch Mitglieder der ER verschweigen teilweise ihre Parteizugehörigkeit. Oppositionsbewerber beschwerten sich schon vor dem Wahlkampf über Behinderungen und Verstöße gegen die Gleichheit der Abstimmung. In Nischni Nowgorod beklagte sich ein Vertreter der liberalen Partei Jabloko, dass bereits im Zulassungsprozess die lokal bekanntesten Kandidaten seiner Partei wegen angeblich fehlender Unterstützungsunterschriften disqualifiziert worden seien.

In Nowosibirsk klagte der kommunistische Stadtratskandidat Alexander Burmistrow, sein Porträt sei auf dem offiziellen Aushang der Kandidaten »vergessen« worden. Ein Parteikollege und Wahlbeobachter beklagte, Wähler würden nicht einen, sondern drei Stimmzettel erhalten. Bei den Gouverneurswahlen in Schelechow bei Irkutsk wurden nach Augenzeugenberichten Wahlurnen während der Abstimmung geöffnet und die Stimmzettel in andere Urnen umgefüllt. Das Portal tayga.info meldete zudem, die Wahlkommission behindere die Arbeit von Beobachtern.

Für die Regierungspartei »Einiges Russland« sind die Regionalwahlen ein wichtiger Stimmungstest. In etlichen Regionen war es in den vergangenen Monaten aus verschiedenen Gründen zu Protesten gegen ER-Vertreter gekommen: im Gebiet Archangelsk wegen des Baus einer Mülldeponie für Abfälle aus Moskau und in Chabarowsk seit mehreren Wochen wegen der Festnahme des gewählten Gouverneurs Sergej Furgal. In der fernöstlichen Stadt wird an diesem Wochenende allerdings nicht abgestimmt.

Der rechte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hatte vor seiner mutmaßlichen Vergiftung in einigen Städten Sibiriens eigene Listen aufgestellt, die unter neutralen Bezeichnungen wie »Nowosibirsk 2020« firmieren. Für den Fall, dass diese keine Erfolgsaussichten haben, hatte er zu einem »intelligenten Abstimmungsverhalten« aufgerufen: Der jeweils aussichtsreichste, nicht der ER-angehörende Kandidat sollte gewählt werden. Die Wahllokale schließen am Sonntag um 20 Uhr Ortszeit. Mit offiziellen Ergebnissen wird Anfang nächster Woche gerechnet.