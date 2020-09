Stellenvernichtung bei MAN

Sven Hoppe/dpa Lkw- und Buskonzern MAN will weltweit bis zu 9.500 Stellen streichen

»Die IG Metall wird es nicht hinnehmen, dass die Beschäftigten für Corona und für jahrelanges Missmanagement des Vorstands bestraft werden«, erklärte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner, der Vizechef des MAN-Aufsichtsrats ist.

Der Lkw- und Bushersteller MAN will bis zu 9.500 Stellen streichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach einer Vorstandssitzung in München mit. Das ist rund ein Viertel seiner weltweiten Belegschaft. Damit verschärft die seit langem renditeschwache Tochter der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton ihren Kürzungskurs deutlich.

Betriebsrat und IG Metall kritisierten das Vorhaben scharf und kündigten Widerstand an. Fast jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland und Österreich sei gefährdet. Dem Standort Steyr in Österreich, wo MAN mit 2.200 Beschäftigten Lastwagen produziert, droht sogar die Schließung. Bisher hatte der Konzern nach Angaben der Gewerkschaften die Vernichtung von bis zu 6.000 Stellen geplant (siehe jW vom 23. Juli). »Wir stehen vor großen Herausforderungen durch den technologischen Wandel bei Digitalisierung, Automatisierung und alternativen Antrieben«, versuchte MAN-Chef Andreas Trostman die Kürzungen zu rechtfertigen.

Sein Vorgänger, Joachim Drees, hatte im März angekündigt, den Konzern »auf Vordermann« zu bringen, er sollte den Umbau einleiten. Nach heftigem Widerstand der Beschäftigten wurde auch Traton-Chef Andreas Rensch­ler, einer der wichtigsten Manager im Volkswagen-Konzern, im Sommer von Matthias Gründler abgelöst. Nicht erst seit der Coronakrise ist Traton ein Problemfall im Lkw-Geschäft. Zur Traton-Holding gehören auch die profitablere Schwestermarke Scania, die ebenfalls Stellen vernichtet, und US-Hersteller Navistar, mit dem Traton auf dem nordamerikanischen Markt konkurrenzfähiger werden will. Erst am 10. September hatte Traton sein Angebot für die angestrebte Komplettübernahme von Navistar um 700 Millionen Dollar auf fast 3,6 Milliarden Dollar erhöht. MAN, der den Traton-Konzern in der Coronakrise tief in die roten Zahlen gerissen hatte, will mit den Kürzungen seine Kosten um 1,8 Milliarden Euro senken.

Betriebsratschef Saki Stimoniaris sagte, »Das sind Managementkonzepte von tief unten aus der Mottenkiste«. Er forderte, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen. Gewerkschafter Kerner stellte außerdem klar: »Eine Neuausrichtung des Unternehmens nur auf Stellenabbau und Standortschließungen fußen zu lassen ist kurzsichtig.« Die IG Metall werde sich dafür einsetzen, alle Standorte zu erhalten. Sie ruft das Unternehmen zu Verhandlungen auf.

MAN beschäftigt weltweit 36.000 Menschen, davon rund zwei Drittel in Deutschland und Österreich. In der gesamten Fahrzeugbranche grassiert die Angst vor dem Verlust Hunderttausender Arbeitsplätze. Mehrere Unternehmen wie Daimler, Audi, Continental oder Schaeffler haben umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt oder bereits umgesetzt. (Reuters/jW)