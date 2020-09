Mäzen Marx

Der Kunstsammler Erich Marx starb am Mittwoch abend im Alter von 99 Jahren, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Bauunternehmer Marx, geboren am 25. April 1921 in Brombach (Lörrach), gehörte zu den bekanntesten Kunstsammlern in Deutschland, sammelte etwa Werke von Joseph Beuys, Andy Warhol, Cy Twombly, Anselm Kiefer und Robert Rauschenberg. »Ohne ihn gäbe es den Hamburger Bahnhof nicht«, sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger. Über zwanzig Jahre arbeite die Nationalgalerie in Berlin nun schon mit seinen Leihgaben. (dpa/jW)