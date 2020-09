Die Funk-Gitarre läuft weiter

Rich Fury/Invision/AP/dpa Ronald Bell (2. v. l)

Geben Sie es ruhig zu, die Nachricht vom Tod des Kool and the Gang Mitbegründers Ronald Bell führt unweigerlich dazu, dass in Ihrem Kopf eine perkussive Funk-Gitarre loslegt, der bekannte Bläsersatz auf die zwei einsetzt und dann: »Wooohooo!« – »Celebra­tion«, der Partysong mit dem Kool and the Gang 1980 weltberühmt wurden.

Bell selbst hätte diese Dauerschleife keineswegs gestört. Auf den enormen Erfolg des Songs war er stolz genug, den Track noch 2019 als das Lieblingslied aus dem eigenen Œvre zu bezeichnen. Die Zelebration, die in dem Lied besungen wird, hatte aber auch einen weit spirituelleren Ursprung, als man beim Hören denken könnte. Die Inspiration bezog Bell, ein gläubiger Muslim, nämlich nach eigener Auskunft direkt aus dem Koran. Und Bell, der auch auf den muslimischen Namen Khalis Bayyan hörte, hatte keine Zweifel, dass man Allahs Schöpfung auf einer Party mit Diskokugel und Punsch feiern konnte.

Mit Kool and the Gang steuerte der Saxophonist und Songschreiber noch weitere Hits zu den Party-Mixes und 80er-Compilations bei, etwa »Jungle Boogie«, das es in Quentin Tarantinos »Pulp Fiction« schaffte, und »Ladies’ Night«, diese Hymne für Junggesellinnenabschiede, die von der Rapperin Lil’ Kim in den 90ern reanimiert wurde.

Bell, geboren am 1. November 1951, hatte Kool and the Gang mit seinem Bruder Robert »Kool« Bell und fünf Freunden Anfang der 60er Jahre in New Jersey gegründet. Bells Vater, ein Boxer, war mit Jazzgrößen wie Thelonious Monk und Miles Davis befreundet. 1978 gewann die Band einen Grammy für ihren Beitrag zur Musik des Diskofilms »Saturday Night Fever« mit John Travolta. Insgesamt veröffentlichten sie 24 Alben, das letzte davon 2013 die Weihnachtsplatte »Kool for the Holidays«. Ihr einziger Nummer-eins-Hit in den USA blieb aber »Celebration«. Auch wenn Sie also traurig sind, dass Bell am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln gestorben ist: Lassen Sie die Funk-Gitarre laufen. Zu Ehren von Khalis »Ronald Bell« Bayyan. (ts)