EU: Halbe Milliarde Euro missbraucht

Brüssel. Nach einem Bericht des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) sind innerhalb der EU im vergangenen Jahr Fördermittel von knapp einer halben Milliarde Euro missbraucht oder zweckentfremdet worden. Darüber informierte die Brüsseler Behörde am Donnerstag in ihrem Jahresbericht. Das sind 114 Millionen Euro mehr als 2018. Im Bericht liegt der Schwerpunkt auf dem Missbrauch mit Schäden für die Umwelt und dem Missbrauch von Geldern für Umweltprojekte. Konzerne fälschten Dokumente, um an die EU-Gelder zu kommen. (dpa/jW)