»Tik Tok«-Verkauf in USA könnte sich verlängern

Bangalore. Der chinesische Techkonzern »Byte Dance« könnte die von der US-Regierung gesetzte Frist für den Verkauf seines Kurzvideodienstes »Tik Tok« nicht einhalten, meldete die Agentur Bloomberg am Donnerstag. »Byte Dance« benötige mehr Zeit. Die Frist bis zum 20. September sei zu kurz, um einen Deal zu erzielen. An einem Kauf sollen Insidern zufolge neben »Oracle« und Microsoft, die sich Walmart an die Seite geholt haben, auch Byte-Dance-Eigner interessiert sein. US-Präsident Donald Trump hatte »Tik Tok« als Gefahr für die nationale Sicherheit bezeichnet und gedroht, den Dienst zu verbieten. (Reuters/jW)