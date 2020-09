Standort Volksrepublik

Dario Pignatelli/European Council/dpa Trumps Wirtschaftskrieg gegen Beijing bleibt wirkungslos: EU- und US-Firmen treiben weiter Handel mit der Volksrepublik (Brüssel, 22.6.2020)

Die große Entkopplung ist nicht in Sicht: Das ist ein zentrales Ergebnis der zwei Papiere, die die »European Union Chamber of Commerce in China« und die »American Chamber of Commerce in Shanghai« Mitte dieser Woche veröffentlicht haben. Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer, stellte am Donnerstag in Beijing das diesjährige Positionspapier seiner Organisation vor; Ker Gibbs, Präsident der US-Handelskammer, hatte schon am Mittwoch in Shanghai deren neuen »China Business Report« präsentiert. Beide Veröffentlichungen werden nicht von der Covid-19-Pandemie dominiert, die in der Volksrepublik beinahe schon überwunden zu sein scheint, sondern vom eskalierenden US-Machtkampf gegen China – und von der Frage, welche Folgen er für das China-Geschäft US-amerikanischer wie auch europäischer Unternehmen haben wird.

Firmen aus der EU haben, so heißt es im Positionspapier der Europäischen Handelskammer, im wesentlichen nicht die Absicht, ihr China-Geschäft einzuschränken, das ihnen nach wie vor hohe Profite bringt. Da mag der US-Wirtschaftskrieg gegen die Volksrepublik noch so sehr toben; da mögen Transatlantiker in der EU noch so sehr wettern: Im Februar, als die Pandemie in der Volksrepublik die bislang schlimmste Phase erreicht hatte, dachten gerade einmal elf Prozent der Firmen aus der EU darüber nach, geplante Investitionen aus China in andere Länder umzulenken. Umfragen, die seitdem durchgeführt wurden, deuten dem Positionspapier zufolge nicht im geringsten auf einen Umschwung hin. Bei genauer Betrachtung zeigt sich: Die – wenigen – Unternehmen, die ihre Fabriken aus der Volksrepublik in andere Länder verlegen wollen, produzieren vor allem für den Weltmarkt und haben, weil die Löhne in China gestiegen sind, Niedriglohnstandorte etwa in Südostasien im Visier. Ein Prozess, der schon seit Jahren im Gange ist und durch den Wirtschaftskrieg allenfalls beschleunigt wurde. Die meisten Firmen produzieren allerdings in hohem Maß für den chinesischen Markt, der um gut die Hälfte größer ist als diejenigen der EU und der Vereinigten Staaten zusammen. Sie tendieren sogar eher dazu, die Produktion in der Volksrepublik zu konzentrieren, um etwaigen Strafzöllen zu entgehen.

Sind EU-Firmen also weitgehend bemüht, wie es im Positionspapier der Handelskammer heißt, »ihre Positionen (in China, jW) zu vertiefen«, so gilt ähnliches laut der US-Handelskammer auch für Unternehmen aus den Vereinigten Staaten. Laut dem neuen »China Business Report« haben 92,1 Prozent aller Mitglieder der US-Handelskammer nicht die geringste Absicht, China zu verlassen. Nur 4,3 Prozent planen, der Aufforderung von US-Präsident Donald Trump nachzukommen und ihre Produktion in die USA zu verlagern. Einige streben zwar ganz wie die Konkurrenz aus der EU Teilverlagerungen ihrer Fabriken in Länder mit niedrigeren Löhnen an; 70,6 Prozent wollen jedoch überhaupt keine Standorte verlegen. Kein Wunder: Der Prozentsatz der Mitglieder der US-Handelskammer, die angeben, einen signifikanten Teil ihrer globalen Profite in China zu erzielen, ist um 9,4 Prozentpunkte auf 32 Prozent gestiegen. Bedenklich ist aus ihrer Sicht neben dem US-Wirtschaftskrieg vor allem eines: Ein Drittel von ihnen hat wegen der steigenden politischen Spannungen inzwischen Schwierigkeiten, chinesisches Personal im Betrieb zu halten.

Wenngleich die Mitgliedsfirmen der Europäischen Handelskammer ebenfalls hohe Profite erzielen konnten – 39 Prozent vermeldeten für 2019 ein Umsatzwachstum in China von bis zu 20 Prozent, elf Prozent sogar einen noch stärkeren Boom: Handelskammerpräsident Wuttke, bereits seit 1997 als Generalbevollmächtigter der BASF in der Volksrepublik aktiv, hat am Donnerstag, wie üblich, einen an Beijing gerichteten Forderungskatalog europäischer Unternehmen vorgelegt. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei die weitere Öffnung der chinesischen Wirtschaft für auswärtige Konzerne ein. Die Volksrepublik hat zwar erst kürzlich neue Schritte in diese Richtung getan und etwa in der Kfz- und in der Finanzbranche Holdings in hundertprozentig ausländischem Besitz erlaubt. BMW und die Allianz gehören zu den Konzernen, die unmittelbar davon profitieren. Allerdings reicht das der Handelskammer längst nicht aus. Die Kfz- und die Finanzbranche seien weitgehend gesättigt, heißt es in ihrem Positionspapier. Man fordere, dass Beijing endlich weitere Branchen öffne, in denen noch mehr zu holen sei.

In diesem Zusammenhang dringt die Europäische Handelskammer auf den baldigen Abschluss des Investitionsabkommens zwischen China und der EU, das seit sieben Jahren in Arbeit ist und nach den ursprünglichen Planungen auf einem EU-China-Gipfel in diesem Monat in Leipzig besiegelt werden sollte. Anstelle des pandemiebedingt abgesagten Gipfels steht nun am kommenden Montag eine Videokonferenz unter anderem mit Chinas Präsidenten Xi Jinping, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Ratspräsident Charles Michel bevor. Die Handelskammer verlangt außerdem, Beijing müsse die Förderung seiner Staatskonzerne zurückfahren – ein Wunsch, dessen Erfüllung für die Volksrepublik wohl kaum in Frage kommt.