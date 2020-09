Senat bremst Volksbegehren

Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« machte am Donnerstag auf gebrochene Zusagen des Berliner Senats zum geplanten Volksbegehren aufmerksam:

Nachdem der Innensenat mehrfach Zusagen zu einem baldigen Abschluss der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung gab, blockiert er nun erneut das Volksbegehren. Die Senatsinnenverwaltung leitet den angepassten Beschlusstext nicht wie vorgesehen an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und jene für Justiz weiter.

»Wie sich herausstellt, sind sämtliche Vereinbarungen mit der Senatsinnenverwaltung und mit der Koalition nichts wert«, urteilt Michael Prütz, Sprecher der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen«. Er führt weiter aus: »Der Innensenat missbraucht weiterhin seine Rechtsprüfungsfunktion, um unsere Initiative zu bremsen. Er gefährdet hiermit die Durchführung des Volksentscheides zusammen mit der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses im kommenden Jahr. Diese durchsichtigen politischen Tricksereien sind einer demokratischen Gesellschaft unwürdig.« Moheb Shafaqyar, Sprecher der Initiative, ergänzt: »Wir werden nun prüfen, ob wir unserer bereits eingereichten Klage per einstweiligem Rechtsschutz zum Erfolg verhelfen können.«

Am 21. Juli hatte die Initiative »Deutschen Wohnen & Co enteignen« ihren angepassten Beschlusstext an die Senatsinnenverwaltung gesendet. Die Änderungen entsprachen im Wortlaut denen, die die Senatsverwaltung der Initiative unter dem Vorwand rechtlicher Bedenken nahegelegt hatte. Da die veränderte Formulierung nichts an der politischen Verbindlichkeit des Volksbegehrens ändert, stimmte die Initiative den Änderungen zu, ohne die vorgebrachten rechtlichen Bedenken zu teilen. Der Initiative wurde mehrfach zugesichert, dass die Prüfung anschließend unmittelbar abgeschlossen würde. (…)

Anlässlich des Tages der Wohnungslosen am 11. September erklärte Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke:

Wohnungs- und Obdachlose sind stark von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. Das bestehende Hilfesystem ist nicht annähernd auf eine solche Situation vorbereitet. Der oftmals schlechte gesundheitliche Zustand macht wohnungslose Menschen besonders anfällig für schwere Verläufe von Infektionserkrankungen. Bei einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation wird die Anzahl der Menschen ohne eigenen Wohnraum weiter steigen. Alle Sammelunterkünfte müssen sofort aufgelöst werden. Statt dessen müssen Wohnungslose und auch Geflüchtete dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Nur so ist die in Massenunterkünften erhöhte Infektionsgefahr wirksam zu reduzieren. Dafür müssen Kommunen leerstehende Gebäude und Wohnungen belegen oder auch beschlagnahmen können.

Ich fordere einen diskriminierungsfreien Zugang zum Gesundheitssystem im Umfang des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Menschen, unabhängig von ihrer Wohnsituation, sozialen Lage oder ihrem Aufenthaltsstatus! Zum Recht auf Gesundheit gehören aber auch gute Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie bezahlbarer Wohnraum. Nur so kann der Teufelskreis von Armut und Krankheit wirksam durchbrochen werden.