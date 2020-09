Bayern: Auflagen für »Coronademo«

München. Die für Sonnabend in München angemeldete »Querdenken 089«-Demonstration von Gegnern der staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie ist mit strengen Auflagen belegt worden. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat untersagte am Donnerstag einen angemeldeten Zug durch die Innenstadt und verlegte den Kundgebungsort auf die Theresienwiese. Statt der angemeldeten 5.000 Personen dürfen maximal 1.000 teilnehmen. Die Initiatoren wollten auf dem Münchner Odeonsplatz demonstrieren, der direkt an die Fußgängerzone grenzt. Als Grund für die Einschränkungen wurden eine Gefahrenprognose der Polizei und eine infektionsschutzrechtliche Bewertung angegeben. Für die Teilnehmer gilt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und zum Einhalten des Mindestabstands von anderthalb Metern. (AFP/jW)