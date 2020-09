Totalversagen am Barren

Carl Van Vechten/Gemeinfrei »Literarischer Vorturner«: Franz Werfel, fotografiert 1940 von Carl van Vechten

Der Schriftsteller Franz Werfel, geboren am 10. September 1890 in Prag, zählte zur Gilde der literarischen Vorturner, die ihren Lesern das weite Feld des Sports eröffneten, indem sie Leibesübungen künstlerisch zu verarbeiten begannen. Werfel entwickelte dabei einen Ansatz, der im modernen Sportbetrieb und vor allem in der pausenlosen »Höher, schneller, weiter«-Berichterstattung zu kurz kommt. Wer schreibt heutzutage schon kunstvoll über Loser oder äußerst unsportliche Zeitgenossen, über das Innenleben von Schlappschwänzen oder Bewegungslegasthenikern? Wo doch solche Leute im Alltag gar nicht vorkommen. Wo doch jedermann ein Athlet und jede Frau topfit ist und alle zusammen ewig jung bis ins höchste Alter.

In Anton Tschechows Liebesgeschichten wird schon mal schon ein Tennis-Racket geschwungen wie in Thomas Manns »Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull« oder Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften«. Bei den Klassikern von Dostojewski bis Tolstoi wird in der aristokratischen Gesellschaft gefochten, geritten und geschossen. Für Mark Twain ist das um 1864 in Nevada in Mode gekommene Duellieren ein »neuer Sport«. In Heinrich Manns Roman »Die große Sache« wirkt ein waschechter Profiboxer mit, in Lion Feuchtwangers »Erfolg« ein Sechstagerennen. Bei Alfred Kerr kann man nachlesen, wie schwer das Frauenradfahren an der Wende zum 20. Jahrhundert angesagt war, ebenso hoben die großen alten Franzosen auf Sportliches ab. Voltaire ließ seinen Helden Zadig schon Mitte des 18. Jahrhunderts die bis heute gültige Lebensweisheit äußern, dass man sich mit Mäßigkeit bei den Mahlzeiten und Leibesübungen immer wohlfühle. Fast einhundert Jahre später ergänzte Honoré des Balzac: »Auch der Geist hat seine Hygiene, er bedarf, wie der Körper, einer Gymnastik.«

Lange bevor die Engländer im 18. Jahrhundert über das Rudern den Sport allmählich kultivierten, war der Name in Italien bekannt. Scipione Borghese, der 1605 die gleichnamige Villa in Rom begründete, hatte seinen Hund auf den Namen »Sport« getauft. Das Grab des geliebten Tieres ist auf dem Gelände der Villa noch zu finden. In Italien erschien 1891 dann auch mit »Liebe und Gymnastik« von Edmondo De Amicis ein nachgerade sportpolitischer Roman. Darin entbrennt ein schmalbrüstiger früherer Priesterseminarist und Bewegungsmuffel in Liebe zu einer jungen, flotten Sportlehrerin. Die amüsante Konstellation ist geschickt verwoben mit der seinerzeit tobenden Auseinandersetzung zwischen den Gymnastikschulen Rudolf Obermanns und Emilio Baumanns bzw. zwischen deren Anhängern.

In Werken berühmter Schriftsteller blieb das Sportliche allerdings lange Nebensache, Beiwerk zur Ausschmückung der Handlung oder auflockerndes Einsprengsel. Nur in seltenen Ausnahmen wurde das massenhaft aufkommende Freizeitvergnügen ins Zentrum gerückt, etwa in Alfred Polgars »Die Ringer« (1919) oder in Rainer Maria Rilkes Erzählung »Die Turnstunde« (1902) mit dem Tod des Militärschülers Karl Gruber an der Kletterstange.

Werfels Roman »Abituriententag« (1928) hingegen ist die elementare Bedeutung des sportlichen Elements auf den ersten Blick kaum anzusehen. Nicht vordergründig und seitenlang wird in dem schmalen Werk dem Sport gefrönt. Vielmehr gerät eine Leibesübung zum dramaturgischen Dreh- und Angelpunkt. Der Blick auf eine einzige Szene im Sportunterricht einer Abiturienten-Klasse des Jahrgang 1902, auf eine kleine turnerische Übung, genügt Werfel, um die menschliche Tragödie seines Franz Adler unaufhaltsam ins Rollen zu bringen.

Mitschüler Ernst Sebastian kann seinen Lachkrampf nicht bändigen, als Adler wie ein nasser Sack am Barren hängt, dieser rothaarige Knabe, der als geistiges Oberhaupt der Klasse bis zu diesem Moment unbedingte Ehrfurcht genoss. Die anderen Jungs stimmen ein, Lachsalven werden laut, ein »Lachgewitter« donnert durch den Turnsaal und wandert von dort ins Klassenzimmer. Dieses Lachen war in der Klasse bis hin zu den Lehrern aufgegangen wie eine Saat, erinnert sich Sebastian 25 Jahre später anlässlich der titelgebenden Abiturfeier.

Die Autorität des Klassenprimus Adler ist seit dem Lachgewitter dahin. Zum Alkohol verführt, vom Lernen abgehalten, von Bordellbesuchen gezeichnet, verliert er das Vertrauen sogar seiner Lehrer. Dem Verweis von der Schule folgt eine kriminelle Karriere, womöglich hat er sogar mit einem mutmaßlichen Mord an einer Prostituierten zu tun, der als Rahmenhandlung dient. Eindrucksvoll führt Werfel vor Augen, welch dramatische Folgen es für einen Heranwachsenden haben kann, unter Gleichaltrigen als unsportlich zu gelten. Ein junges Leben wurde zerstört wegen eines kleinen »Sportunfalls«, könnte die Quintessenz des Romans mit dem Untertitel »Geschichte einer Jugendschuld« lauten.

Wie viele Teenager machen heutzutage ähnliche Erfahrungen wie Franz Adler, der hoch hätte fliegen können und abstürzte? Wie viele werden ausgegrenzt oder neudeutsch: gemobbt, wenn sie im Sportunterricht – falls er denn stattfindet – ungelenk vor die Klasse treten? Gut möglich, dass Bewegungsmangel bei jungen Leuten kaum noch ins Gewicht fällt. Akzeptiert und »en vogue« scheint, wer das neueste Smartphone zücken und am sichersten bedienen kann. Ein Trost ist das aber auch nur bedingt.