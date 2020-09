Klett-Verlag verzichtet auf »Indianerhefte«

Stuttgart. Nach Kritik an einer Übungsheftreihe mit dem Titel »Meine Indianerhefte« will der Ernst-Klett-Verlag die Reihe visuell anpassen und künftig auf jegliche Bezüge zur indigenen Bevölkerung verzichten. »Wir teilen die Ansicht, dass sich Schülerinnen und Schüler heute kritisch mit den Themen (Post-)Kolonialismus, Rassismus, Diversität und Migration auseinandersetzen müssen«, teilte der Verlag am Mittwoch mit. (dpa/jW)