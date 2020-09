»Linke Projekte verteidigen! Fährstraße 115 bleibt!« Kundgebung gegen Verdrängung. Das linke Projekt Fährstraße 115 ist in seiner Existenz bedroht. Seit März 2020 versucht die Stadt Hamburg, den Kauf des Hauses durch die Bewohner zu verhindern und selbst Eigentümerin zu werden. Heute, 10.9., 15 Uhr, Millerntorplatz 1, Hamburg. Veranstalter: »Initiative 115 bleibt«

»Do not Resist« Dokumentarfilm, der ausgehend vom Todesfall Michael Browns Einblicke in den aktuellen Stand der Polizeiarbeit in den USA bietet. Vorführung heute, 10.9., 18.10 Uhr, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Politisches Café im »Zielona Gora«

»Premiere: Wer rettet wen? Reloaded«. Filmvorführung (BRD/2020, 90 Min.). Anschließend Diskussion mit Rouzbeh Taheri (»Deutsche Wohnen & Co enteignen«) Freitag, 11.09., 20 Uhr, Peterskirche, Schletterstraße 5, Leipzig. Veranstalter: Globale e. V.

»Stoppt die AfD!«Kundgebung und Demo gegen den AfD-Landesparteitag in Braunschweig, Sonnabend, 12.9., 8 Uhr, vor der Millenium-Halle, Braunschweig. Aufrufer: Bündnis gegen rechts, Braunschweig

»Jamnitzer für alle – gegen eine Stadt der Reichen!« Kundgebung gegen Gentrifizierung und Verdrängung im Gostenhof. Sonnabend, 12.9., 15 Uhr, Jamnitzer Platz, Nürnberg. Veranstalter: autonome Gruppe »Prolos«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.