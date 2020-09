jW

Wem nützt es?

Zu jW vom 4.9.: »Eiszeit mit Ansage«

Reinhard Lauterbach (…) schreibt, beim Fall Alexej Nawalny handele es sich um eine Inzenierung. Das ist plausibler als alle Mutmaßungen unserer Kanzlerin oder der grünen Kriegstreiber, die ihre Vorurteile als Tatsachen verkaufen wollen. Warum plausibler? Der Anschlag auf Sergej Skripal, einen ehemaligen russischen Spion, mit einem Kampfstoff namens Nowi­tschok sollte die Fußball-WM 2018 in Russland verhindern. Das ist misslungen. Die Vergiftung Nawalnys soll die Pipeline »Nord Stream 2« kaputtmachen, das könnte gelingen. Wer hat Interesse daran? Allen voran die USA, dann Polen und die Ukraine. Die USA wollen ihr Frackinggas verkaufen, Polen und die Ukraine entgehen hohe Transitgebühren durch die neue Pipeline. Der Rest ist Sache der Geheimdienste dreier befreundeter Staaten. Warum also sollte ausgerechnet der russische Präsident Wladimir Putin sein für Russland wichtiges Pipelineprojekt torpedieren? Hält man ihn für so dumm, oder sind unsere deutschen Moskau-Hasser noch dümmer?

Emmo Frey, Dachau

Schwierige Fragen

Zu jW vom 7.9.: »Maas macht Stimmung«

(…) Vergiftung? (…) Nowitschok gehört zur Klasse der phosphororganischen Kampfstoffe und wirkt als Cholinesterasehemmer. Als Gegengift hilft erst mal Atropin (Tollkirsche). Wenn die Therapie auf Cholinesterasehemmer anschlägt, gibt es kein Vertun: Es ist eine Vergiftung. In einem früheren Artikel habt Ihr einen Entwickler von Nowitschok erwähnt, der meinte, dass, wenn es Nowitschok gewesen wäre, Alexej Nawalny tot wäre. Das ist Unsinn. Von jedem Gift gibt es eine subletale Dosis. Was, wenn aus bestimmten Gründen gar nicht beabsichtigt war, Nawalny schnell zu töten? Zum heutigen Artikel: Natürlich hat die Charité das Gift nicht nachgewiesen, sondern Proben an ein dafür qualifiziertes Labor der Bundeswehr gegeben. Selbst für die Analytik darf nicht jedes Labor ohne Genehmigung mit chemischen Kampfstoffen umgehen. Jetzt kommen aber die schwierigen Fragen: Was für Proben wurden genommen? Wenn die Giftdosis schon niedrig war, wo liegt die Nachweisgrenze der verfügbaren Analysemethoden? (…) War genügend Probenmaterial vorhanden, um unzweifelhaft anhand von funktionellen Gruppen eine Zugehörigkeit des Giftes zur Nowitschok-Gruppe zu beweisen? Oder wären eventuell auch andere Phosphorsäureester denkbar? Sarin (Anschlag in Tokio) gehört auch zu dieser Substanzklasse. Zur Info: Bei einem Giftmord in den 50er Jahren mit Parathion, besser bekannt als »E 605«, reichte eine Praline, um einen Menschen in wenigen Minuten zu töten, und das ist kein Nowitschok. Schwefel-Phosphor-Doppelbindung statt Sauerstoff-Phosphor-Doppelbindung. Es wäre wirklich interessant, den Originallaborbericht zu sehen. (…)

Bernd Weber, per E-Mail

Denkmal vergessen

Zu jW vom 2.9.: »Befreierdenkmal«

Wenn im 75. Jahr nach Kriegsende in Berlin-West endlich an die Soldaten der 1. und 2. Polnischen Armee erinnert wird, die an der Befreiung Berlins und des östlichen Deutschland beteiligt waren, so ist das sehr zu würdigen. Zu einem Denkmal hat es offenbar nicht gereicht, sondern nur zu einer Gedenktafel. Nebenbei wurde gänzlich verschwiegen, dass seit 1975 ein Denkmal im Berliner Friedrichshain an die polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten erinnert, die gemeinsam gegen den deutschen Faschismus kämpften. In dem kleinen Städtchen Sandau an der Elbe würdigt ebenfalls seit Jahrzehnten ein Denkmal den Kampf der polnischen Soldaten.

Dr. Hans-Jürgen Nagel, Berlin

Ins Schwarze

Zu jW vom 3.9.: »NS-Aufbauorganisation«

Der Kommentar von Sebastian Carlens trifft ins Schwarze! Das gezielte Einsetzen der »von Spitzeln durchsetzten Szene« bei der Reichstagstreppenaktion war ja nur für Blinde zu übersehen. Die absichtsvolle Abwesenheit der Polizei (mit Ausnahme der drei Aufrechten) war so deutlich wie die Gehwegplattenfinte am 7. Juli 2017 im Hamburger Schanzenviertel. Damals war um 21 Uhr im Polizeifunk verkündet worden, man könne es nicht verantworten, Polizisten ins Schanzenviertel zu schicken, weil damit gedroht worden sei, dass in diesem Fall Gehwegplatten von Dach des Hauses Schulterblatt 1 geworfen würden. Dies führte dazu, dass Randalierer im Schlepptau polizeilicher »Tatbeobachter« nach Herzenslust plündern konnten. Nach drei Stunden wurde der Spuk ganz ruhig von einem Sondereinsatzkommando der Polizei beendet, und von den Gehwegplatten ward niemals wieder etwas gehört. Damals und jetzt wieder im Falle der Reichstagstreppenbesetzung waren die Hauptziele die Ablenkung von Zusammenhängen (2017 die Zusammenkunft der »G 20«) und die Produktion von Bildern für die Leitmedien, die dann mit reichlich Krokodilstränen der »Verantwortlichen« beweint wurden.

Ortwin Zeitlinger, per E-Mail

Mit Samthandschuhen

Zu jW vom 7.9.: »Intensive Mobilisierung«

(…) Wenn man die Slogans und Parolen betrachtet, die in Berlin völlig unabhängig von der organisierten Rechten geäußert wurden, nämlich von den in den Mainstreammedien (Bild-Kampagne!) gegen das »linke Establishment« (FAZ, gemeint war der Berliner Senat) unterstützten »besorgten Bürgern«, dann bleiben da nichts als antisozialistische Hetze und überdeutlicher Sozialdarwinismus, zum Teil ökologistisch verbrämt. Da hatten wir das ultraliberale, rabiat gegen den Sozialstaat und jede Form sozialistischer Vergesellschaftung gerichtete Klein- und »Bildungs«bürgertum als Fußvolk weiterer neoliberaler Verschärfung – bestenfalls. Was da an Hass auf die DDR hochkam, deutet Schlimmeres an: Ein Bündnis aus Kleinbürgermob und rechtslibertären Eliten (…). Eine solche »Opposition« kommt den aggressivsten Teilen des Kapitals gerade recht, die ohnedies einen Teil der Bevölkerung als überflüssig immer auszusortieren bereit sind. Der Polizeieinsatz mit Samthandschuhen auf der Reichstagstreppe war dementsprechend. Man vergleiche mit den »G-20«-Einsätzen oder aktuell mit Leipzig. Wenn vermeintlich »Linke« mit den Wutbürgerparolen in Berlin d’accord sind, dann braucht es keine Rechte mehr.

Christoph Vohland, Bonn