Was beginnt am Ende?

Roman Mensing/artdoc.de So what?! Kinder, die Marx »auf den Darm gehen«

»Mir ham doch nischt«, sagen Chemnitzer gern auf die Frage, ob sie an die Bewerbung um den Titel »Kulturhauptstadt Europas 2025« glauben. Auf den letzten Metern werden nun aber sämtlich verfügbaren Register einer »Kunststadt« gezogen. Unter anderem sind »Interventionen und Skulpturen, Installationen und Performances« von 20 Künstlern und Kollektiven bis Ende Oktober unter dem Titel: »Gegenwarten« im öffentlichen Raum zu sehen.

Den Kuratoren Sarah Sigmund und Florian Matzner ist zunächst einmal hoch anzurechnen, dass sie vor Ort soziale Spannungen, leere Straßen und eine disparate Stadtlandschaft diagnostizieren. Sie wollen eine Auseinandersetzung »mit den spezifischen gesellschaftlichen, politischen und urbanen Fragen der Stadt Chemnitz« anstoßen. »Ganz besonders« sei »Kunst in der Lage«, »all dies sichtbar und erfahrbar werden zu lassen«, so das Credo der Ausstellungsmacher. Ob sich das in der Schau bestätigt, hängt auch ab von den Menschen vor Ort.

»Kulturhauptstadt werden wir nur gemeinsam«, plakatiert die Initiative »Chemnitz 2025«. Der Aufkleber am Heck einer daneben parkenden Luxuslimousine erinnert an die Endlichkeit der Gemeinsamkeiten: »Privater Waffenbesitz? Ja!«.

Da fühlt man sich mit dem »Peng!«-Kollektiv auf der sicheren Seite. »Antifa – zwischen Mythos und Wahrheit« heißt sein Ausstellungsbeitrag. Mit zehn Exponaten zu »vielfältigen Aspekten antifaschistischer Arbeit« bildet er den Auftakt der »Gegenwarten«. Ein wohltuendes, entschlossenes Signal gegen rechts. Vor der Eröffnung hatte das Kollektiv für einen Wandtext zu kämpfen, in dem die Gleichsetzung von Anitfaaktivitäten und Naziterror durch CDU, FDP und AfD benannt ist.

Dass es in dieser Hinsicht irgendwie noch hakt, bestätigt der Text zu Else Gabriels interaktiver Skulptur »Push Puppet (Kopp-App)«, einem Marx-Kopf auf einer blauen, lebensgroßen Wackelfigur. Das Werk bezieht sich, wie man auf dem in der Nähe befestigten, laminierten A-4-Blatt erfährt, auf den legendären Marx-»Nischel« als einem angeblich »in Chemnitz noch immer umstrittenen Wahrzeichen«.

Vor wenigen Tagen wurde an der weltbekannten Skulptur – errichtet 1971 nach einem Entwurf von Lew Kerbel – noch ein Imagefilm für die Kulturhauptstadtbewerbung gedreht. Zur Nummer 13 der »Goldberg-Variationen« kam zusammen, was selten zusammenkommt, sich aber ziemlich gut verträgt: einfühlsamer Spitzentanz für die »Proletarier aller Länder«, direkt unter den Augen des Meisters. Na also. Und Marx hat dazu gelächelt, ganz leicht.

Als sei der Nischel selbst eine der »politischen Fragen der Stadt«, nehmen ihn sich auch Anetta Mona Chisa und Lucia Tkacova vor. Ausgehend von der Überzeugung, dass »nicht allein der Kopf (…) Ort des menschlichen Bewusstseins« ist, haben die Künstlerinnen ihr Werk in der maßstäblichen Überhöhung des Monuments geplant und mit »Der Darm« betitelt. Vor Ort gibt ein Besucher aus Leipzig Spekulationen über die urologischen Folgen jahrelangen Herumsitzens auf Stühlen der Londoner Bibliothek zum besten. Die Skulptur, eine der größten der Schau, steht auf einer weiten Grünfläche – zur absoluten Freude der darauf herumtobenden Kinder, die Marx jauchzend »auf den Darm« gehen. So what.

Ihre Arbeit »Sprich mit mir, Grundrechte« versteht Anna Witt als »Handlungsraum«, »Denkraum« und »skulpturalen Begegnungsort« für »nonverbale und verbale Artikulationen«. Damit trifft sie das erklärte Anliegen der »Gegenwarten« mustergültig. Gesprächsstoff sind Interviews der Künstlerin mit 50 Chemnitzerinnen und Chemnitzern über »ihre Beziehung zu den Grundrechten«. Leider zeigt die Installation, eine verwinkelte Anordnung von mehreren Acrylglasscheiben, bereits Spuren mehrfacher Zerstörungsversuche. Und zu welchen Zeiten die »Geschichten« hier zu hören sind, ist leider auch im Begleitheft nicht angegeben.

Solch groben Abstrichen an der Wirkkraft ihrer Kunst hat die niederländische Künstlergruppe »Observatorium« bei ihrem »Wandelgang« vorgebeugt. Die 30 Meter breite, acht Meter hohe brückenartige Holzkonstruktion fügt sich in die bauliche Situation ein und erreicht eine Aufmerksamkeit von 99,9 Prozent durch ein riesiges Rätsel: »Was beginnt am Ende, was hört am Anfang auf«. Das sitzt lange, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der/dem einen oder anderen Antworten in den Kopf kommen, die etwas mit den »Fragen dieser Stadt« zu tun haben. Wenn nicht, dann »macht das och nischd«. Sächsisch kommt manchmal schön sanft rüber.