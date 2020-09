Arme zahlen die Zeche

Mike Hutchings/REUTERS Blick auf das Township Kayamandi bei Stellenbosch, Südafrika (12.8.2020)

Die Zahl klingt dramatisch: Um 51 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt Südafrikas im zweiten Quartal dieses Jahres geschrumpft, das gab die staatliche Statistikbehörde Stats SA am Dienstag bekannt. Zwar hat der extreme Wert auch mit der Berechnungsmethode zu tun – wiedergegeben wird ein saisonal bereinigter Vergleich mit dem ersten Quartal, der dann aufs Gesamtjahr hochgerechnet wird – doch auch die besser vergleichbaren Kennzahlen signalisieren ein Einbrechen der Wirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank das Bruttoinlandsprodukt um 17,1 Prozent, ohne jegliche Bereinigung der Daten. Die Lage – und das ließ sich anhand der langen Schlangen vor den Essensausgabestellen der Hilfsorganisationen bereits seit Monaten erkennen – ist ernst.

Stats SA begründet den historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung mit »den Auswirkungen der Covid-19-Lockdown-Restriktionen«. Südafrikas Regierung hatte Ende März einen der härtesten Lockdowns der Welt verhängt, der in einer milderen Variante noch immer andauert. Am striktesten waren die Einschränkungen bis Ende April, als lediglich Medikamente und Lebensmittel verkauft werden durften, und sämtliche sonstigen Geschäfte und Gewerbe schließen mussten. Die Menschen durften lediglich zu Versorgungsgängen und Arztbesuchen überhaupt aus dem Haus. Im Mai und Juni gab es schrittweise Lockerungen.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass Südafrikas Volkswirtschaft sich schon vor der Ausgangssperre in der Krise befand. Stats SA wies in seiner Mitteilung darauf hin, dass das zurückliegende Quartal bereits das vierte in Folge war, in dem das Bruttoinlandsprodukt zurückging. Einer der Hauptgründe für den Niedergang war bereits in den vergangenen Jahren der miserable Zustand des staatlichen Stromversorgers Eskom. Das zu 100 Prozent in Regierungsbesitz befindliche Unternehmen war in der Amtszeit von Expräsident Jacob Zuma (2009 bis 2018) durch korrupte Vergabe von Aufträgen an dem Staatschef nahestehende Geschäftsleute förmlich geplündert worden. Ähnlich erging es etlichen südafrikanischen Staatsbetrieben, bei Eskom aber führten Missmanagement und versäumte Wartungen dazu, dass immer häufiger ganze Kraftwerkseinheiten ausfielen. Die Folge sind Stromabschaltungen, die vor allem das produzierende Gewerbe, aber auch Einzelhandel und Gastronomie bereits in den vergangenen Jahren hart getroffen haben.

Auch deshalb steckt Südafrika nun tief in der Rezession. Die Pandemie und die Regierungsmaßnahmen zu deren Eindämmung haben die Krise nicht verursacht, sondern nur drastisch verschärft. Finanzminister Tito Mboweni hat infolgedessen für das laufende Steuerjahr bereits Ende Juni Ausfälle von über 300 Milliarden Rand (15 Milliarden Euro) prognostiziert – der Wert ist dreimal so hoch wie die Ausfälle in der Finanzkrise 2008/2009. Die Verschuldung des Landes wird demnach bis Jahresende auf etwa vier Billionen Rand (200 Milliarden Euro) ansteigen, was mehr als 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Mboweni kündigte vor dem Hintergrund dieser Voraussagen neben Steuererhöhungen bereits drastische Budgetkürzungen an.

Klar sein dürfte damit auch, dass die Folgen der Krise nach unten durchgereicht werden. Die Zeche zahlen nun die, für die der Lockdown aufgrund beengter Wohnverhältnisse in Hüttensiedlungen mit Gemeinschaftstoiletten und kommunalen Wasserstellen von vornherein kaum etwas gebracht hat, diejenigen, in deren Vierteln es die höchsten Ansteckungs- und Todeszahlen gab, die aber dennoch am meisten unter den Maßnahmen litten. Einer gemeinsamen Studie mehrerer südafrikanischer Universitäten zufolge hatten bereits bis Ende April drei Millionen Menschen im Land ihre Arbeit verloren. Fast einen geschlagenen Monat – exakt 29 Tage – hatte Südafrikas Regierung nach der Verkündung des Lockdowns gebraucht, um Ende April überhaupt ein Konzept für Nothilfen zu präsentieren. Die Ärmsten, die sich schon vor der Ausgangssperre nur gerade eben so mit Gelegenheitsjobs oder Hilfen von Familienmitgliedern durchgeschlagen hatten und nun vor dem absoluten Nichts standen, sollten erstmals in der Geschichte des Landes eine auf sechs Monate befristete Sozialhilfe bekommen – 350 Rand (17,50 Euro) pro Monat.

Doch weil zwei Drittel der Mitarbeiter der Sozialbehörde im Lockdown zu Hause geblieben waren, hatten einen weiteren Monat später gerade einmal neun Testpersonen das Geld bekommen. Ähnlich unvorbereitet zeigten sich die Behörden bei der Verteilung von Essenspaketen. Auch einen adäquaten Ersatz der Schulspeisungsprogramme, die infolge der Schulschließungen ausgesetzt wurden, gab es – abgesehen von einer minimalen Kindergelderhöhung pro Haushalt (nicht etwa pro Kind!) – nicht. Zehn Millionen Kinder wurden so um ihr Essen gebracht, das für viele die einzige richtige Mahlzeit des Tages darstellt. Insgesamt, so schätzen Hilfsorganisationen, werden bis Jahresende 20 bis 30 Millionen Südafrikaner, also etwa die Hälfte der Bevölkerung, auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sein.